Parolin incontra i nunzi in Medio Oriente. Colloquio con il nuovo presidente del Libano

Un comunicato della Santa Sede informa che il cardinale segretario di Stato ha avuto una riunione ad Amman con i rappresentanti pontifici in Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria e Yemen. Auspicato il cessate il fuoco “su ogni fronte” e il desiderio di pace per il Medio Oriente. Nella telefonata con Aoun gli auguri per l’elezione

Vatican News Ad Amman, dove si è recato per la consacrazione della chiesa del Battesimo di Gesù, il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha presieduto oggi, 13 gennaio, una riunione dei nunzi apostolici nella regione mediorientale. Lo rende noto un comunicato della Santa Sede, specificando che erano presenti alla riunione i rappresentanti pontifici accreditati presso il Regno del Bahrein, la Repubblica Araba d'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Hashemita di Giordania, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica d'Iraq, lo Stato d'Israele, lo Stato del Kuwait, la Repubblica del Libano, il Sultanato dell'Oman, lo Stato di Palestina, lo Stato del Qatar, la Repubblica araba di Siria e la Repubblica dello Yemen. L'auspicio del Medio Oriente "terra di pace" Nel corso della riunione, spiega la nota, "sono state affrontate le crisi in atto nella regione, la condizione politica ed ecclesiale di ciascun Paese, i segni di speranza che si intravedono in alcuni, le gravi situazioni umanitarie in cui si trovano le popolazioni maggiormente coinvolte nei conflitti, la necessità della solidarietà della Comunità internazionale". "Si è auspicato - si legge ancora - che presto possa cessare il fuoco su ogni fronte e il Medio Oriente possa essere una terra di pace, dove i cristiani rimangano una componente essenziale per la convivenza fraterna tra le varie religioni e per il progresso dei rispettivi Paesi". Telefonata con il presidente del Libano neo eletto Contestualmente la Sala Stampa vaticana fa sapere che Parolin ha parlato questo pomeriggio con Joseph Aoun, presidente del Libano eletto lo scorso 9 gennaio. "Nel corso della cordiale telefonata - informa una comunicazione - Sua Eminenza si è congratulato per la sua elezione alla Presidenza della Repubblica e gli ha espresso i migliori auguri, assicurandolo della sua preghiera. Ha anche rilevato con piacere il tempestivo incarico del Primo Ministro conferito oggi al Sig. Nawaf Salam".