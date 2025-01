Le nomine episcopali di Polvani e Ciampanelli

Papa Francesco ha nominato oggi, 12 gennaio, monsignor Carlo Maria Polvani, già Sotto Segretario aggiunto del dicastero per la Cultura e l'Educazione cattolica, Segretario del medesimo organismo vaticano e arcivescovo con sede titolare di Regie; monsignor Filippo Ciampanelli, Sotto-Segretario del Dicastero per le Chiese Orientali, vescovo con la sede titolare di Acque di Mauritania

Vatican News

Due le nomine in Vaticano, oggi 12 gennaio. Monsignor Carlo Maria Polvani, finora Sotto-Segretario aggiunto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione cattolica, assume il ruolo di Segretario della medesima struttura e, con sede titolare di Regie, gli viene conferito il titolo di arcivescovo. Monsignor Filippo Ciampanelli, Sotto-Segretario del Dicastero per le Chiese Orientali, viene nominato Vescovo, con la sede titolare di Acque di Mauritania.

Monsignor Carlo Maria Polvani

Monsignor Carlo Maria Polvani è nato a Milano il 28 luglio 1965. Alunno dell'Istituto Leone XIII (Milano) e del Collège Stanislas (Montréal) dove si è laureato in Biochimica e ha ricevuto il dottorato. La sua formazione comprende un Master of Divinity alla Weston Jesuit School of Theology (Cambridge, Usa), la Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, la specializzazione in Giurisprudenza e Psicologia Forense, il dottorato in Diritto Canonico. Dal 2013 è Prelato d'Onore del Pontefice. È stato Nunzio in Messico. Dal 2001 lavora presso la Segreteria di Stato come responsabile dell'Ufficio Informazione e Documentazione e dell'Ufficio Tecnico della Sezione per gli Affari Generali, nonché rappresentante della Santa Sede nel Government Advisory Committee of the Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN). Nel 2015 è stato nominato Membro della Commissione sui media vaticani e del Comitato esecutivo sull'Information and Communication Technology della Santa Sede.

Monsignor Filippo Ciampanelli

Monsignor Filippo Ciampanelli è nato a Novara e ha prestato servizio nelle Nunziature in Georgia, Armenia, Azerbaigian e Bielorussia. Con un dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, dal 2015 è in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Papa Francesco, nei casi di impossibilità, si affida spesso a lui per la lettura dei discorsi.