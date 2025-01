Bravi nuovo nunzio in Papua Nuova Guinea e Isole Salomone

Il Papa ha nominato il presule, dal 1995 nel servizio diplomatico della Santa Sede e dal 2016 osservatore permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione Mondiale del Turismo a Roma, come suo rappresentante nei Paesi dell'Oceania

Vatican News

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea (Paese che il Pontefice ha visitato nel settembre 2024) e nelle Isole Salomone monsignor Maurizio Bravi, finora osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.) a Roma, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Tolentino, con dignità di arcivescovo.

Nato a Capriate San Gervasio (Bergamo) il 20 luglio 1962, ordinato sacerdote il 21 giugno 1986 incardinandosi nella Diocesi di Bergamo, laureato in Diritto Canonico, monsignor Bravi è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1995, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie nella Repubblica Dominicana e in Argentina, presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato, successivamente nelle Nunziature Apostoliche in Francia e in Canada.

È stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), il 27 febbraio 2016. Conosce l’inglese, il francese e lo spagnolo.