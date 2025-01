A Roma 1600 poveri all'anteprima del musical Bernardette de Lourdes

Lo spettacolo dedicato alla santa di Lourdes sarà offerto in anteprima domani, martedì 14 gennaio, presso l’Auditorium della Conciliazione, a famiglie indigenti, profughi e volontari invitati dall’Elemosineria Apostolica

“È molto bello pensare che lo spettacolo sarà donato in anteprima ai poveri in fondo anche nel Vangelo si dà la precedenza ai poveri”. Così il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, racconta l’iniziativa di domani, 14 gennaio, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Alle ore 15,30 infatti circa 1600 poveri che hanno ricevuto il biglietto presso i dormitori, le mense e le comunità in cui vivono potranno assistere in anteprima al musical Bernardette de Lourdes, lo spettacolo che ha avuto un grandissimo successo in Francia e che è inserito nel cartellone ufficiale del Giubileo. Al termine della rappresentazione, le missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta offriranno a chi lo desidera un sacchetto contenente la cena.

Fatima Lucarini, responsabile della produzione del musical in Italia, aveva espresso al cardinale Krajewski il desiderio di offrire lo spettacolo ai poveri di Roma; un desiderio subito realizzato ed espresso anche al Papa in un incontro avvenuto lo scorso 12 dicembre. Dal 16 gennaio il musical sarà in scena a Roma per un mese poi l'8 marzo al Teatro PalaPartenope di Napoli, il 15 e il 16 marzo al Teatro Team di Bari e il 28, il 29 e il 30 marzo al Teatro Alfieri di Torino. Nel 2026 si sposterà negli Stati Uniti e in America Latina.

Al centro dello spettacolo, basato su documenti ufficiali, la storia di Bernadette Soubirous la giovane 14enne che l'11 febbraio 1858, lungo le rive del fiume francese Gave, nella grotta di Massabielle vide una Signora vestita di bianco che poi nelle apparizioni successive si presenterà come l’Immacolata Concezione. Nel musical si mette in luce la determinazione della ragazza nel difendere la verità durante i lunghi interrogatori della polizia e delle autorità ecclesiastiche. Morì a 35 anni, dopo aver lasciato Lourdes per entrare nella Congregazione delle Suore della Carità a Nevers.