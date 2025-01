Hebdomada Papae, il Gr in latino del 25 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: la telefonata del Papa alla parrocchia di Gaza: "Pregate per la pace". Messaggio di Francesco al nuovo presidente americano Trump: gli Stati Uniti siano terra dove non vi sia spazio "per l’odio, la discriminazione o l’esclusione”

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo quinto mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Pontíficis de soróribus verba: religiósae soróres adoléscere debent, étiam quod ad institutiónem áttinet; ad servítium vocántur, non sicut servae agéntes.

Francíscus ait: Gazae par oe ciam vocávi, quae laetátur. Pro pace est orándum.

Francíscus Papa ad Trump prǽsidem: “Ǽquior socíetas est exstruénda, in qua ódium concitándi, quendam seponéndi, abiciendíque non datur locus.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIA 1

Francíscus Papa póstulat ut maior detur locus et cópia soróribus, iis nempe quas cómiter “sorórculas” ipse áppellat, quaeque in “secúndum órdinem” protrudúntur atque hac de cáusa dominátus conscientiǽque nonnúmquam abúsum intra Ecclésiam patiúntur. Refert Olga Sakun.

Créscere debent; eruditióni, indústriae, praecípuis offíciis ópera est iis danda, sic ut eae sua múnera gérere possint, quod est áliud quam ancillárum partes ágere. Quod in cúriis ac dioecésibus áccidit. Hoc e “clericáli” ac “perviríli” mente óritur, quae matúrius est deserénda: haec sunt verba ad partícipes Hilton Foundation, ut appéllant, deláta, quod est Foederátarum Civitátum Américae Septentrionális caritátis institútum, quaestum non perséquens, quod prorsus despéctos curat quodque una simul cum Vaticánis Dicastériis operátur, ut religiósis soróribus “in professiónis missionísque província adolescéndi” praebeátur útique facúltas. Huic rei “haud multum est tribútum”, “multo minus quam clero instituéndo”: hoc asséverat Póntifex, huius Institúti partícipes allóquens in parva áula apud Páuli sexti áulam, ante, die Mercúrii, Generálem Audiéntiam.

NOTÍTIA 2

“Ne obliviscámur excísam Ucraínam, ne obliviscámur Palaestínam, Ísrael, Myanmár”. Quod étiam atque étiam íterat Póntifex post Audiéntiam die Mercúrii in áula Páuli sexti actam. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

“Orémus pro pace”, dixit Itálicos salútans peregrinatóres. “Bellum usque est calámitas”. “Vocávi – quod cotídie fácio – Gazae par oe ciam”, et exínde áddidit: “Omnes laetabántur, ibi sescénti hómines morántur, scílicet par oe cia et collégium.

Atque mihi dixérunt: lentículas comédimus et carnem gallináceam, quod his tempóribus mínime usu venit”. “Orémus pro Gaza, pro pace ac pro tot terrárum orbis locis”. Dénique: “Bellum est exítium. Et quis ex bello lucrátur? Armórum fabricatóres”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

“Christiánae communitátes sauciátas famílias comitári debent, ne párvuli patris matrísque fiant óbsides, sed amándi ac tuéndi sint fílii”. Haec sunt Pontíficis verba quae reperiúntur in recénti ménstrua epheméride, cuius títulus “Piazza San Pietro”, qui áddidit quod “púeri ipsi ex nobis quaerunt ut pacem componámus eandémque in corde servémus”.

“Cum Foederatárum Civitátum Américae Septentrionális magistrátum initúrus est Praeses, eum ex corde salúto eíque meas precatiónes áddico, ut Omnípotens Deus ipsi sapiéntiam tríbuat, vim ac tutélam, sua gerénti múnera”. Sic incohátur núntius, quem ad novum illíus Natiónis Prǽsidem, Donáldum Trump, misit Francíscus Papa, qui die Lunae Domum Albam occupáre coepit.

Satis est dictum, quae sunt futúra, narrábimus próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

25 gennaio 2025

Titoli

Il Papa: le suore devono crescere e formarsi. Chiamate al servizio, non a fare le serve

Francesco: ho chiamato la parrocchia di Gaza, sono contenti. Pregate per la pace

Papa Francesco a Trump: “Costruzione di una società più giusta in cui non ci sia spazio per l’odio, la discriminazione o l’esclusione”

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Papa Francesco chiede maggiori spazi e opportunità per le suore, quelle che con affetto chiama “suorine”, figure spesso considerate di “seconda classe” e, per questo, vittime talvolta anche di abusi di potere e di coscienza all’interno della Chiesa. Il servizio di Olga Sakun.

Crescita, formazione, studi, lavoro, ruoli di responsabilità, così da espletare al meglio la loro missione di servizio che – attenzione – è ben altra cosa dal fare le serve, come capita in curie e diocesi. È frutto di una mentalità “clericalista” e “maschilista” che bisogna presto abbandonare, dice il Pontefice ai membri della Hilton Foundation, organismo di carità statunitense non profit, impegnato per gli ultimi e che collabora con alcuni Dicasteri vaticani proprio per dare opportunità alle religiose di “crescere nella professionalità e nella missionarietà”. Un campo sul quale “si è investito poco”, “assai meno che nella formazione del clero”, ammette il Papa nel discorso alla Fondazione, ricevuta nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, prima dell’udienza generale di mercoledì.

“Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, Israele, il Myanmar”. È l’invito del Papa al termine dell’udienza del mercoledì in Aula Paolo VI. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

“Preghiamo per la pace”, ha detto salutando i pellegrini di lingua italiana: “La guerra è sempre una sconfitta”. “Ho chiamato – lo faccio tutti i giorni – la parrocchia di Gaza”, ha poi rivelato: “Erano contenti, lì dentro ci sono 600 persone, parrocchia e collegio. E mi hanno detto: oggi abbiamo mangiato lenticchie con pollo, una cosa che in questi tempi non erano abituati a fare”. “Preghiamo per Gaza, per la pace e per tante altre parti del mondo”, l’appello finale: “La guerra è una sconfitta. E chi guadagna con la guerra? I fabbricanti di armi”.

(NOTIZIE)

“Le comunità cristiane devono saper accompagnare le famiglie ferite perché i bambini non diventino mai ostaggi del papà e della mamma, ma figli da amare e da proteggere”. Lo scrive il Papa, nel nuovo numero del mensile “Piazza San Pietro”, ricordando che “sono i bambini a chiederci di fare la pace e di mantenere la pace nel cuore”.

“In occasione del suo insediamento come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, porgo un cordiale saluto e l’assicurazione delle mie preghiere affinché Dio Onnipotente le conceda sapienza, forza e protezione nell’esercizio delle sue alte funzioni”. Comincia così il messaggio inviato da Papa Francesco al nuovo presidente Usa Donald Trump, che lunedì si è insediato alla Casa Bianca.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.