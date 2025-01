Giubileo, collaborazione tra Vaticano e Federazione Italiana Rugby

Formalizzato accordo tra l’arcivescovo Fisichella e il vicepresidente della FIR, Paolo Vaccari. Le gare interne del Guinness Sei Nazioni tra gli eventi sportivi patrocinati per l’Anno Santo: i pellegrini potranno accedere a condizioni agevolate

Vatican News

I tre incontri della Nazionale Italiana Rugby nel Guinness Sei Nazioni 2025 sono stati inseriti tra gli eventi sportivi patrocinati dal Giubileo 2025 grazie alla collaborazione sottoscritta tra la Federazione Italiana Rugby e il Dicastero per l’Evangelizzazione. La formalizzazione del rapporto, che consente a tutti i pellegrini di accedere – tramite il portale ufficiale della manifestazione – a condizioni agevolate alle gare interne degli Azzurri nel Torneo al via in questo fine settimana, è avvenuta con un incontro presso Città del Vaticano tra l’arcivescovo Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo, ed il vicepresidente Vicario della FIR, Paolo Vaccari.

La mascotte "Luce" al Villaggio Terzo Tempo

Dopo l’incontro istituzionale, la collaborazione ha vissuto un primo momento concreto con lo scatto della foto di squadra ufficiale della Nazionale Maschile, prossima a volare in Scozia per la prima giornata del Torneo, nella cornice di Piazza San Pietro: mai, in passato, una Nazionale italiana aveva avuto la possibilità di posare per uno scatto nella più celebre piazza del mondo.

La collaborazione tra Giubileo 2025 e Federazione Italiana Rugby proseguirà, nelle settimane a venire, con la partecipazione della mascotte ufficiale di “Luce” al Villaggio Terzo Tempo allestito al Parco del Foro Italico per le partite dell’8 e 23 febbraio e del 15 marzo e, in giugno, con l’intervento di atlete e atleti internazionali FIR al “Giubileo dello Sport” in programma a Roma il 14 e 15 giugno.

Fisichella: sport strumento di dialogo e amicizia

“Sono contento che nella circostanza del Giubileo siamo riusciti anche ad avere contatti con la Federazione Italiana Rugby – ha sottolineato il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione – Molti giovani attraverso la disciplina degli allenamenti e dello sport acquistano anche il valore del senso della vita, della relazionalità tra le persone e soprattutto rendono lo sport uno strumento di dialogo e amicizia tra le persone di diverse nazionalità”.

Vaccari: linguaggio universale

“Lo sport è un linguaggio universale, capace di creare legami inscindibili”, ha detto il vice presidente vicario di FIR, Paolo Vaccari. “Il rugby ha la straordinaria capacità di unire compagni di squadra ed avversari e di appianare ogni differenza all’interno dello spogliatoio e del campo da gioco. Siamo onorati di poter vedere le partite della nostra Nazionale nel Sei Nazioni annoverate tra gli eventi sportivi patrocinati dal Giubileo e ringrazio a nome del Presidente Duodo e di tutto il Consiglio monsignor Fisichella per aver da subito compreso e apprezzato lo spirito che anima il nostro sport”.