Parolin in Giordania per la consacrazione della Chiesa del Battesimo di Gesù

Il Papa ha nominato oggi il segretario di Stato come legato pontificio, la celebrazione il 10 gennaio

Vatican News

Papa Francesco ha nominato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, legato pontificio per la consacrazione della Chiesa del Battesimo di Gesù, in Giordania. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso oggi 2 gennaio. La celebrazione si terrà il prossimo 10 gennaio.

La Chiesa, nota come "Betania oltre il Giordano" - nella lingua locale Al-Maghtas, alla lettera "immersione" -, è situata sulla riva orientale del fiume Giordano, nove chilometri a nord del Mar Morto. Il sito è costituito da due distinte aree archeologiche: Tell Al-Kharrar, conosciuta anche come Jabal Mar-Elias, da dove, secondo la tradizione, il profeta Elia ascese al cielo, e l'area delle chiese di San Giovanni Battista vicino al fiume. Si ritiene che questo sia il luogo in cui Gesù fu battezzato.