Gallagher in viaggio in Repubblica del Congo

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali da oggi 11 gennaio fino a martedì 14 nel Paese africano in occasione dell’avvio dei lavori della Commissione mista per l’attuazione dell’Accordo Quadro

Vatican News Prende il via oggi, sabato 11 gennaio, fino a martedì 14, il viaggio in Repubblica del Congo dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. L'occasione è l'avvio dei lavori della Commissione mista per l'attuazione dell'Accordo Quadro. Il programma Secondo il programma diffuso dall'account su X della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, la prima tappa nel Paese sarà la visita di domani alla tomba del Servo di Dio, il cardinale Emile Biayenda nella Cattedrale del Sacro Cuore. Gallagher celebrerà poi la Messa in occasione del Giubileo dei Movimenti di Apostolato nella Piazza della Cattedrale Mariana. Seguirà l'incontro con i vescovi congolesi. Il giorno successivo l'arcivescovo si recherà in visita di cortesia dal presidente della Repubblica, Denis Sassou N'Guesso, e poi dal primo ministro, Anatole Collinet Makosso. Incontrerà poi il ministro degli Affari Esteri, Jean-Claude Gakosso. Il 14 gennaio si terrà quindi la cerimonia dell'avvio dei lavori della Commissione mista per l'attuazione dell'Accordo Quadro, poi - ultimo appuntamento - l'incontro con il ministro della Cooperazione Internazionale e della Promozione del Partenariato Pubblico-Privato, Denis Christel Sassou N'Guesso.