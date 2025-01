L'arcivescovo Gallagher in viaggio nel Principato di Monaco

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati partito oggi. In programma l'udienza con il principe Alberto II e la processione per la patrona Santa Devota con la famiglia principesca. Domani la Messa nella cattedrale e poi l'incontro con il clero locale

Ha preso il via oggi, domenica 26, e durerà fino a martedì 28 gennaio, il viaggio nel Principato di Monaco dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Il presule prenderà parte alle celebrazioni per Santa Devota, martire cristiana nata in Corsica venerata come la patrona del Principato.

Secondo il programma diffuso su X dall'account della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, Gallagher viene ricevuto oggi in udienza dal principe Alberto II a Palazzo Grimaldi, parteciperà poi insieme alla famiglia principesca alla processione di Santa Devota in Avenue Président J.F. Kennedy. Per domani, l'arcivescovo celebrerà la Messa in occasione della Festa Patronale nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione. Subito dopo incontrerà il clero, i religiosi, le religiose e le associazioni diocesane nell'Arcivescovado.