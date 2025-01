Il Vaticano nomina due delegati pontifici per gli Istituti del Verbo Incarnato

In un comunicato firmato dalla nuova prefetta suor Brambilla, il Dicastero per la Vita consacrata fa sapere di aver nominato il vescovo Satué Huerto come delegato per l'Instituto del Verbo Encarnado e suor Clara Echarte per le Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà. La decisione a conclusione di una visita apostolica nell'istituto femminile e in continuazione con l'accompagnamento del cardinale Abril come commissario dell'istituto maschile

Vatican News Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nomina due delegati pontifici per due istituti - maschile e femminile – appartenenti alla famiglia del Verbo Incarnato, per accompagnarli nella formazione, nella disciplina religiosa, nell'apostolato e nel governo. Si tratta di due "giovani" istituti della congregazione religiosa fondata in Argentina negli anni '80 da padre Carlos Miguel Buela, morto a Genova nel 2023. Le nomine dei due delegati La notizia delle due nomine è riportata in un comunicato diffuso oggi, 11 gennaio, dal Dicastero che – si ricorda – "ha la competenza di promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata". Il documento è firmato dalla prefetta suor Simona Brambilla, nominata lo scorso 6 gennaio, e dal sotto segretario padre Aitor Jiménez Echave. Nella nota si legge che, in accordo con il Papa, sono stati nominati monsignor José Antonio Satué Huerto, Vescovo di Teruel y Albarracín, come delegato pontificio dell'Istituto religioso clericale Instituto del Verbo Encarnado, e suor Clara Echarte, come delegata pontificia dell'Istituto religioso femminile Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà, entrambi di diritto diocesano, fondati in Diocesi di San Rafael (Argentina) e con sede principale nella diocesi di Velletri-Segni (Italia). La decisione "A partire dalla fondazione – sottolinea il comunicato - il Dicastero ha seguito sempre con particolare premura e sollecitudine le vicende dei due Istituti. La decisione è stata presa a conclusione di una visita apostolica all'Istituto femminile" condotta dalla stessa suor Echarte, insieme ad alcune collaboratrici, e "in continuazione con l'accompagnamento" del cardinale Santos Abril y Castellò, commissario pontificio dell'Istituto maschile. Al porporato va "il sentito ringraziamento per il paterno servizio degli ultimi anni". "Si intende così – si legge ancora - continuare ad accompagnare queste due giovani istituzioni di vita consacrata, in particolare per quanto riguarda la formazione, la disciplina religiosa, l'apostolato e il governo".