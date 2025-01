Insegnamento sociale della Chiesa, nuova edizione del corso di Centesimus Annus

Aperte le iscrizioni per i sei incontri organizzati dalla Fondazione che avranno inizio sabato 18 gennaio per concludersi il primo marzo. L'obiettivo è "favorire la crescita di una comunità di persone pensanti e coese" capace di "incidere nelle realtà operative e vitali del mondo sociale ed economico"

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, è possibile iscriversi al corso di formazione in Insegnamento sociale della Chiesa dal titolo “Giubileo 2025, quale contributo dell’insegnamento sociale della Chiesa?”, organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice. Gli incontri avranno inizio il prossimo sabato 18 gennaio e si concluderanno il primo marzo. Il direttore scientifico del corso è il professor monsignor Guy-Réal Thivierge, insieme al professor Maximiliano Llanes.

A chi sono rivolti i corsi

La Fondazione da più di vent’anni promuove corsi di formazione in Insegnamento sociale della Chiesa rivolti a dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, religiosi e a giovani studenti che si preparano per il mondo del lavoro, con l’obiettivo di formare ai principi e all’agire dell’insegnamento sociale della Chiesa.

Sei moduli, quattro in presenza e due online

Con i corsi, infatti, la Fondazione si propone di favorire la crescita di una comunità di persone pensanti e coese che possa incidere nelle realtà operative e vitali del mondo sociale ed economico. Gli incontri prevedono sei moduli, di cui quattro residenziali e due in modalità on line, concepiti come percorsi formativi orientati allo sviluppo umano integrale, all’amicizia e alla cooperazione sociale. I quattro appuntamenti residenziali si svolgeranno a Roma presso la Casa Bonus Pastor in via Aurelia 208, il sabato dalle 09.30 alle 17.30, nelle seguenti date: 18, 1 e 15 febbraio, 1 marzo. Mentre i due incontri on line si terranno il martedì, dalle 18.30 alle 20.00, nelle date dell'11 e del 25 febbraio.

Come iscriversi

I momenti previsti in ogni incontro sono così organizzati: relazioni sia di specialisti nei diversi campi dell’insegnamento sociale della Chiesa sia di rappresentanti del mondo economico, finanziario e sociale; dialoghi aperti e discussione; lavori di gruppo. Al termine del corso si consegnerà un attestato di partecipazione firmato dal Presidente della Fondazione Centesimus Annus e dal Direttore Scientifico del corso. È possibile iscriversi al corso andando nella pagina web dedicata ai corsi di formazione nel sito della Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice.