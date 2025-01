Domenica della Parola di Dio, il 26 gennaio la celebrazione del Papa a San Pietro

La giornata è stata istituita nel 2019 da Francesco per ricordare l'importanza delle Sacre Scritture e avrà come motto il passaggio del Salmo "Spero nella Tua Parola". Al termine della Messa verrà distribuita una copia del Vangelo di Luca

Il 26 gennaio 2025 si celebrerà la sesta Domenica della Parola di Dio, giornata istituita da Papa Francesco il 30 settembre 2019 per ricordare l’importanza delle Sacre Scritture. Il motto di questa edizione è ripreso dai Salmi: “Spero nella Tua parola”. Il Papa presiederà la celebrazione della Messa nella Basilica di San Pietro in Vaticano alle ore 9.30. Al termine della liturgia consegnerà ai presenti il Vangelo di Luca, nell’intenzione, ormai divenuta tradizione, di diffondere la Parola di Dio in modo tangibile.

Sostenere i fedeli nella crescita spirituale

Nel corso della celebrazione il Papa conferirà il ministero del Lettorato a quaranta fedeli laici, uomini e donne, provenienti da diverse nazioni: 4 dall’Albania, 3 dall’Argentina, 5 dall’Austria, 1 dalla Bolivia, 4 dal Brasile, 5 dalle Filippine, 1 dall’Islanda, 6 dall’Italia, 5 dal Messico, 1 dalla Polonia, 5 dalla Slovenia. A ciascuno di loro, secondo il rito, sarà consegnata una copia della Bibbia Nova Vulgata. Per sostenere i fedeli nella crescita spirituale e nell’approfondimento della Parola di Dio, la Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione ha reso disponibile online, in sei lingue, un Sussidio liturgico-pastorale gratuito, scaricabile dal sito ufficiale "evangelizatio.va". Si tratta di uno strumento che offre delle proposte per favorire un incontro profondo con la Parola di Dio in comunità, in famiglia, nella vita quotidiana, e include anche articoli, meditazioni, testi per l’Adorazione e suggerimenti pastorali.

Come partecipare alla Messa

La Domenica della Parola di Dio, giunta alla sua VI edizione, è un'occasione importante per i cristiani di rinnovare il proprio impegno nella lettura e meditazione della Bibbia, come strumento fondamentale per la crescita nella fede e nella vita spirituale nonché strumento di speranza per i fedeli di tutto il mondo. I biglietti per partecipare alla Santa Messa potranno essere ritirati presso l’Infopoint del Giubileo 2025 sito in Via della Conciliazione n. 7, a partire da giovedì 23 gennaio. Si sottolinea che i biglietti sono in numero limitato, pertanto il ritiro sarà permesso fino a esaurimento.