Il cardinale Parolin in visita a Parigi, incontro con il premier Bayrou

Il segretario di Stato nella capitale francese il 15 e 16 gennaio per partecipare a un convegno organizzato al Quai d'Orsay in occasione del centenario degli scambi delle lettere tra l'allora presidente del Consiglio Poincaré e il nunzio Cerretti riguardanti le associazioni diocesane. Il porporato, ricevuto oggi a Matignon, incontrerà il primo ministro; previsti colloqui con i ministri dell'Interno e degli Esteri

Vatican News

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, si trova in questi giorni in Francia per partecipare a un convegnoal Quai d'Orsay di Parigi dedicato allo scambio delle lettere, avvenuto cento anni fa (11 - 17 gennaio 1924), tra l'allora nunzio apostolico in Francia monsignor Bonaventura Cerretti, che l'anno successivo diventerà cardinale, e il presidente del Consiglio, Raymond Poincaré, già presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato francese considera questi testi come un accordo internazionale che vincola la Francia e la Santa Sede e che consente la costituzione di un'associazione diocesana in ciascuna diocesi, correggendo così un vuoto giuridico nato dalla legge del 1905 relativa alla separazione delle Chiese e dello Stato. I successivi sviluppi giuridici non hanno alterato la loro conformità alla legge del 1905, come confermato dal primo ministro Elisabeth Borne nel marzo 2023.

Parolin sarà accompagnato al convegno, in programma domani giovedì 16 gennaio, dal nunzio apostolico, monsignor Celestino Migliore; presente anche il presidente della Conferenza Episcopale francese, monsignor Éric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims. Per oggi pomeriggio, alle 18.30, è previsto un incontro del segretario di Stato con il primo ministro francese, François Bayrou, all'Hôtel de Matignon. Si tratterà di un colloquio istituzionale, precisa il sito del Governo. Successivamente il cardinale si recherà presso la sede del Viminale, il cui capo, Bruno Retailleau, è anche responsabile del culto. Infine, domani mattina, è previsto un incontro al Ministero degli Affari Esteri con il ministro Jean-Noël Barrot su temi internazionali di interesse comune.