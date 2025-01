I Magi e la vera stella

“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. Come ricorda Papa Francesco la nascita di Gesù ha ispirato generazioni di artisti che nel corso dei secoli hanno evangelizzato attraverso la bellezza. Per vivere il tempo di Natale Vatican News propone ogni settimana un capolavoro delle collezioni pontificie accompagnato dalle parole dei Papi

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

In questo Messale, scritto per una comunità agostiniana, decorato da due artisti lombardi tra il 1460 e il 1470 e conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, sono raffigurate scene varie della vita della Vergine: l’Annunciazione in corrispondenza della prima domenica di Avvento, la Natività ed una Adorazione dei Magi.

© Biblioteca Apostolica Vaticana

Quest’ultima è rappresentata nell’iniziale E di Ecce advenit dominator ed è caratterizzata da colori vivaci. Sguardi e gesti si intrecciano. I Magi sono attorno a Maria che tiene Gesù in braccio. Le vesti sontuose contrastano con la semplicità del Bambino privo di abiti, davanti al quale uno dei sapienti si inchina e solleva la corona.

“Alla fine, per i Magi è stato indispensabile ascoltare la voce delle Sacre Scritture: solo esse potevano indicare loro la via. E’ la Parola di Dio la vera stella, che, nell’incertezza dei discorsi umani, ci offre l’immenso splendore della verità divina. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dalla stella, che è la Parola di Dio, seguiamola nella nostra vita, camminando con la Chiesa, dove la Parola ha piantato la sua tenda. La nostra strada sarà sempre illuminata da una luce che nessun altro segno può darci. E potremo anche noi diventare stelle per gli altri, riflesso di quella luce che Cristo ha fatto risplendere su di noi.”

(Benedetto XVI - 6 gennaio 2011)