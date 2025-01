Studium, al via il corso per diventare "esperti" in cause dei santi

Nato nel 1983 per volontà di Giovanni Paolo II, giunge alla sua 37.ma edizione il corso di formazione del Dicastero delle Cause dei Santi in materia di teologia, storia e diritto. Il segretario: negli anni oltre duemila partecipanti, gli argomenti trattati di "interesse vitale per la Chiesa". Tra i relatori anche il direttore teologico-pastorale del Dicastero per la Comunicazione, Nataša Govekar

Ha preso il via presso l'Istituto Patristico Augustinianum di Roma, oggi pomeriggio 8 gennaio, il 37.mo Studium, il corso organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi nato nel 1983 per volontà di Giovanni Paolo II. Ad aprirlo il segretario, monsignor António Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque, che nel suo intervento ha espresso l'auspicio per il "massimo profitto" dei partecipanti, sottolineando "l'interesse vitale per la Chiesa" mantenuto negli anni dai corsi, concentrati sullo studio della teologia, della storia e del diritto delle cause dei santi. Una "continua crescita qualitativa", che ha portato lo Studium a venire riconosciuto come materia opzionale e come seminario delle Università e dei Pontifici Atenei di Roma, articolandosi in tre parti: teologica, storico-agiografica e giuridica.

Il logo dello "Studium" 2025

Oltre duemila iscritti in 37 edizioni

Il segretario dello Studium, presente insieme al cardinale prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Marcello Semeraro, ha ricordato le duemila adesioni registrate nel corso delle 37 edizioni. Una "grande famiglia", capace di formare i futuri postulatori, i loro collaboratori, e "quanti potranno essere incaricati a svolgere i compiti nei tribunali diocesani per la trattazione delle Cause dei Santi". Gli iscritti allo Studium di quest'anno ammontano a 115, provenienti da tutti i continenti e da 36 nazioni: 11 laici, 46 sacerdoti diocesani, 18 sacerdoti religiosi, 2 sacerdoti di Vita Apostolica, 4 fratelli, un diacono e 32 suore.

I partecipanti all'apertura dello "Studium" organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi

Gli interventi relativi alla comunicazione

Tra i relatori della parte giuridica dello Studium figura anche il direttore della Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione, la dottoressa Nataša Govekar. I titoli dei suoi interventi, in programma i prossimi 26 e 28 maggio, saranno: "Dire la santità oggi: la comunicazione della bellezza del Vangelo vissuto nella testimonianza dei Santi", e "Mezzi di comunicazione e nuovi linguaggi".