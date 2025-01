"Aperite portas", il podcast sul Giubileo "narrato" da Bonifacio VIII

Le voci di Papa Benedetto Caetani, interpretato da Giuseppe Dell’Olio, e quelle originali dei Pontefici che, a partire dal 1950, hanno vissuto l'Anno Santo sono una esortazione a compiere un pellegrinaggio partendo dalle strade del Medioevo per arrivare a quelle del Giubileo della speranza

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Fare il Giubileo significa aprire le porte, soprattutto quelle del cuore, alla misericordia del Padre. È legato a questo invito, rivolto ad ogni uomo, il nuovo podcast giubilare di Radio Vaticana - Vatican News intitolato "Aperite Portas", due vocaboli che storicamente hanno scandito il rito di apertura della Porta Santa. Il narratore di questo racconto è una guida speciale: Bonifacio VIII, il Pontefice che ha indetto nel 1300 il primo Giubileo ordinario della storia. Con un artificio narrativo, è la voce di Papa Benedetto Caetani - interpretato dall'attore Giuseppe Dell'Olio - ad accompagnare e introdurre quella degli altri Pontefici. Articolato in 5 episodi, il podcast "Aperite Portas" vuole essere un ponte tra il Medioevo e i giorni nostri. Ed è una sorta di pellegrinaggio sonoro che ruota intorno a 5 parole chiave: Giubileo, pellegrinaggio, porta, perdono, speranza, proponendo un percorso di riflessione a chi viene a Roma. Un viaggio scandito dalle voci dei Papi che a partire dal 1950 hanno vissuto almeno un Anno Santo - Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Francesco - custodite nell'archivio editoriale multimediale della Radio Vaticana.

Le cinque tappe del cammino di "Aperite portas"

Il primo episodio è incentrato sul vocabolo Iubilaeum, ovvero Giubileo. "La partecipazione all’Anno Santo - sottolinea Paolo VI - esige il cambiamento del cuore, l’educazione dell’anima, la purificazione del nostro spirito". La seconda parola è pellegrinaggio. "Carissimi pellegrini! Il Giubileo - auspica Giovanni Paolo II - sia "fonte di intime soddisfazioni spirituali e di fermi propositi per un’esistenza cristiana sempre più convinta, coerente ed efficace: Non temete! Abbiate fede". Il racconto di "Aperite Portas" prosegue con una serie di riflessioni sul vocabolo porta. "Nell'aprire con tre colpi di martello la Porta Santa - afferma Papa Pio XII - saremo consapevoli di compire non un atto puramente tradizionale, ma un rito simbolico di alta portata, non soltanto per i cristiani, ma per tutta l'umanità". L'episodio successivo è incentrato sul perdono. Papa Francesco esorta, in particolare, a compiere passi, come pellegrini di speranza, "spalancando finestre luminose di vicinanza a chi soffre, di perdono, di compassione, di riconciliazione". Il racconto di "Aperite Portas" si conclude con le riflessioni dei Papi sulla speranza e con l'invito di Paolo VI, "rivolto specialmente ai lontani, agli apatici, ai dubbiosi": "fate il Giubileo! Voi, Romani, specialmente".