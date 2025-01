Angelicum, borse di studio per percorsi accademici in scienze sociali

La Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, apre alle candidature per cinque sussidi post-dottorato dedicati a un itinerario di approfondimento di 9 mesi a Roma sul ruolo della Chiesa nello sviluppo umano integrale

Vatican News

La Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum), in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (PASS), comunica l’apertura dell’iter le candidature in vista dell’ottenimento delle Borse di Studio postdottorato “Giovanni Paolo II”. Le Borse di studio prevedono la permanenza a Roma e avranno una durata di 9 (nove) mesi (da ottobre 2025 a giugno 2026) e rappresentano un’occasione unica per studiosi interessati a contribuire, con la propria ricerca accademica, alla riflessione circa la missione sociale della Chiesa. In particolare, i borsisti saranno chiamati ad analizzare il contributo della Chiesa alla società civile, studiando l’impatto delle proprie iniziative in ambiti quali l’educazione, la salute, i servizi sociali e la pastorale.

I criteri per i borsisti

L’accesso al bando per la borsa di studio è riservato a coloro che sono in possesso di un Dottorato in Sociologia, Scienze economiche, Scienze psicologiche, Elica, Management, Scienze politiche o discipline affini e richieste la certificazione B2 della lingua inglese. Le borse di studio prevedono la copertura dei costi di alloggio a Roma per tutta la durata del programma il rimborso del biglietto aereo in classe economy, un contributo mensile per le spese di soggiorno e la copertura assicurativa sanitaria.

I temi dello studio

I costi accademici e di pubblicazione dei papers saranno interamente sostenuti dal programma, garantendo ai borsisti un ambiente di ricerca stimolante e ben supportato. Ogni borsista condurrà un proprio progetto di ricerca individuale, affrontando tematiche di rilevanza globale come la migrazione, la lotta alla povertà o l’ecologia integrale, sempre in linea con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). Il programma offre anche l’opportunità di seguire corsi accademici, che permetteranno ai partecipanti di approfondire la conoscenza della DSC e della storia del pensiero sociale cristiano.

Rafforzare la Chiesa di fronte alle emergenze sociali

Questa iniziativa mira a formare una nuova generazione di studiosi capaci di unire una solida preparazione accademica alle competenze analitiche necessarie per affrontare le sfide sociali contemporanee. I partecipanti potranno approfondire la comprensione della DSC, e insieme, potranno contribuire a rafforzare la capacità della Chiesa di rispondere alle emergenze sociali globali con soluzioni concrete e scientificamente rilevanti. Per ulteriori informazioni si può visionare il sito https://angelicum.it/five-john-paul-ii-post-doc-scholarships/ o in alternativa contattare fass@pust.it. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 16 aprile 2025.