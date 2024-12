Venerando Marano nuovo presidente del Tribunale vaticano

L’incarico partirà dal primo gennaio 2025, all’inizio di questo mese le dimissioni per limiti di età del predecessore Giuseppe Pignatone

Leggi Anche 11/12/2024 Tribunale vaticano, si dimette per raggiunti limiti di età il presidente Pignatone Ex procuratore di Roma, era stato nominato dal Papa nel 2019. Ha seguito in questi anni diversi processi, tra cui quello sulla gestione dei fondi della Santa Sede. Nei giorni ...

Vatican News

Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano avrà dal prossimo primo gennaio un nuovo presidente. Si tratta di Venerando Marano, finora effettivo in seno alla stessa istituzione come presidente aggiunto. Marano succede a Giuseppe Pignatone, che aveva assunto la medesima carica nel 2019 e per il quale lo scorso 11 dicembre il Papa aveva accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età.

Marano è ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico all’Università degli Studi di Tor Vergata, dove svolge il ruolo di direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Tra gli altri incarichi, è componente del Comitato direttivo del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici della Cattolica e autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto ecclesiastico.