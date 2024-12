“Roma, l’abbraccio del Giubileo”, numero speciale della rivista Bell’Italia

Il mensile di Cairo Editore presenta un numero monografico che vuole farsi guida per quanti si recheranno nella Città eterna per vivere l’Anno Santo 2025. Attraverso testi e fotografie sarà possibile scoprire suggestivi percorsi di storia e arte. In edicola con Corriere della Sera martedì 10 dicembre

Vatican News

Dal giro delle Sette Chiese ai capolavori nelle chiese delle comunità straniere, dai Musei Vaticani ai palazzi e le collezioni d’arte. Il numero di dicembre di Bell’Italia, la rivista mensile di Cairo Editore che porta i lettori “alla scoperta del Paese più bello del mondo” (come recita il sottotitolo), dedica un numero speciale a Roma, la città che si prepara ad accogliere il Giubileo della Speranza 2025. Il nuovo numero monografico, in edicola domani martedì 10 dicembre con il Corriere della Sera, vuole essere una guida imperdibile per accompagnare coloro che vogliono vivere e celebrare l’Anno Santo nella Città Eterna.

La bellezza dei luoghi della fede

“Le meraviglie monumentali della Roma barocca sono spesso state realizzate in occasione dei Giubilei: dalla fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona al colonnato di Bernini in piazza San Pietro, progettato per accogliere in un abbraccio i pellegrini e completato in vista dell’Anno Santo 1675”, spiega la direttrice Emanuela Rosa-Clot. “Abbiamo affrontato il tema del Giubileo dal nostro punto di vista, raccontando la bellezza dei luoghi della fede e i tesori che i Giubilei hanno lasciato alla città nella storia. Se siete pellegrini, lasciatevi stupire dalla bellezza delle opere d’arte che hanno celebrato nei secoli i trionfi della Fede, ma anche da tutto ciò che la Città Eterna ha da offrire. Se siete viaggiatori, venite a visitare Roma nell’anno del Giubileo per cogliere, dietro la sua bellezza, la spiritualità che continua a muovere milioni di persone”.

La copertina del numero speciale di Bell'Italia dedicato al Giubileo

Suggestivi percorsi

Le 178 pagine sono ricche di fotografie che permettono di scoprire suggestivi percorsi nella città del Giubileo. Il viaggio di Bell’Italia parte da San Pietro, si allarga ai Musei Vaticani, al giro delle Sette Chiese, alle chiese delle comunità straniere con i loro capolavori, fino alle collezioni delle grandi famiglie, ai musei che spesso hanno colto l’occasione per proporsi in una veste rinnovata, alle catacombe lungo l’Appia Antica e alle aree archeologiche. Per poi scoprire i santuari del Lazio e viaggiare, accompagnati dalle immagini che Andrea Pistolesi, noto fotografo di viaggi ed autore di apprezzatissimi reportage da ogni parte del mondo, ha fatto con il drone, sulla Via Francigena, dalle Alpi alla Città Eterna.

Interventi d'autore

Presenti nel numero due interventi d’autore: Andrea Tornielli, direttore editoriale del dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che racconta la necropoli sotto San Pietro, visitabile, dove sono in corso restauri, e la curiosa storia del viaggio della Pietà di Michelangelo, oggi dotata di un nuovo vetro protettivo, negli Stati Uniti nel 1964/65. Poi padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro, il quale presenta le novità della basilica che, grazie a Microsoft e all’intelligenza artificiale, oggi ha un “gemello virtuale” visitabile da remoto. A ciascun itinerario è accompagnato dagli indirizzi e delle informazioni pratiche per visitare i monumenti e i luoghi di interesse; inoltre, grazie al Qr code presente nel numero speciale è possibile avere sempre a disposizione su smartphone e tablet tutti i contenuti proposti negli itinerari.

Sistema multimediale

Il nuovo numero monografico si inserisce nel continuo processo di sviluppo del sistema multimediale legato a Bell’Italia ed è premiato da una crescita della raccolta pubblicitaria del 9,6% rispetto al pari periodo 2023. Il sistema Bell’Italia comprende - oltre al mensile -, l’account Instagram @bellitalia_magazine, una grande community di amanti del Belpaese in costante espansione con più di 430 mila follower; la trasmissione televisiva “Bell’Italia. In viaggio” su La7 che riparte il 15 dicembre alle ore 16.30; la serie di podcast Italia Segreta, i numeri speciali, l’agenda e il calendario.