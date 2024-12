Paglia presenta il Rapporto Osservasalute 2024: la sanità sia al centro della politica

Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita ha presentato nel Centro Studi Americani di Roma il report sullo stato di salute e la qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane: "Rafforzare la partecipazione civica, affinché ogni cittadino possa contribuire a definire le priorità del sistema sanitario"

"Serve una politica che ponga la sanità al centro dell’agenda, che investa in infrastrutture e tecnologie accessibili e che valorizzi il lavoro di chi opera nel settore sanitario. Inoltre, dobbiamo rafforzare la partecipazione civica, affinché ogni cittadino possa contribuire a definire le priorità del sistema sanitario. Naturalmente un aspetto cruciale sarà anche la formazione dei medici e di chi opera nel campo della sanità". È quanto ha ribadito oggi, giovedì 19 dicembre, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, presentando a Roma il Rapporto Osservasalute 2024 sullo stato di salute e la qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane. Nel suo intervento, Paglia ha annunciato che l’Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane diventa Osservatorio Nazionale per la Salute come Bene Comune.

Discussione e approfondimento sulle sfide di oggi

"Ho dato la mia disponibilità a Presiedere l’Osservatorio Nazionale per la Salute come Bene Comune, un’iniziativa promossa da Walter Ricciardi che già aveva fondato l’Osservatorio per la Salute nelle Regioni Italiane 22 anni fa", ha sottolineato il presule. "L’attività del nuovo Osservatorio – ha aggiunto– sarà caratterizzata dalla discussione e dall’approfondimento di temi strategici sulla salute, nonché dallo scambio di conoscenze, informazioni, dati e valori. Si concentrerà sui problemi e le sfide più attuali di politica, dell’economia, della cultura e della società sui temi della salute e il benessere, con un’attenzione particolare alla visione globale, nazionale, regionale e locale".

La salute, un bene di tutti

Il Rapporto è stato presentato nella sede del Centro Studi Americani di via Caetani. Il metodo Osservasalute, si legge in una nota, privilegerà la ricerca, la produzione di dati ed evidenze e, attraverso il think tank, il confronto e il dibattito a porte chiuse, favorendo le relazioni interpersonali e consentendo un effettivo aggiornamento dei temi in discussione.

Osservasalute mira ad avviare un processo di partnership sulla salute, offrendo un terreno neutrale per discutere problemi strategici, costruire attraverso le evidenze e i dati una roadmap per il futuro, cogliendo le fragilità di sistema, le opportunità dello stesso e immaginarne le possibili soluzioni perché, come sottolinea ancora Papa Francesco, "la salute non è solo un bene personale, ma un bene collettivo e ogni volta che ci prendiamo cura di un malato, ci facciamo prossimi a Cristo."