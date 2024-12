“Pio XII e le regole della sana democrazia”, un convegno a Roma

Il 9 dicembre, presso l’Istituto Maria Santissima Bambina, un evento per gli 80 anni del radiomessaggio natalizio di Papa Pacelli del 1944. L’appuntamento sarà presieduto dal cardinale Mamberti e vedrà come relatori Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, e Carboni, dell’Archivio Apostolico Vaticano

“Un dovere, del resto, obbliga tutti, un dovere che non tollera alcun ritardo, alcun differimento, alcuna esitazione, alcuna tergiversazione: di fare cioè tutto quanto possibile per proscrivere e bandire una volta per sempre la guerra di aggressione come soluzione legittima delle controversie internazionali e come strumento di aspirazioni nazionali. Si son veduti nel passato molti tentativi intrapresi a tale scopo. Tutti sono falliti. E falliranno tutti sempre, fino a quando la parte più sana del genere umano non avrà volontà ferma, santamente ostinata, come un obbligo di coscienza, di compire la missione che i tempi passati avevano iniziata con non sufficiente serietà e risolutezza”.

LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DEL RADIOMESSAGGIO NATALIZIO DI PIO XII DEL '44

Sono state pronunciate otto decadi fa, ma si potrebbero tranquillamente applicare alla situazione del mondo di oggi le parole che Pio XII pronunciò nel del radiomessaggio natalizio del 24 dicembre 1944 rivolto “ai popoli del mondo intero” e tutto incentrato sul valore della democrazia. Un convegno a Roma vuole ricordare questo importante intervento di Pacelli nel pieno della Seconda Guerra mondiale, nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dal suo pronunciamento.

L'appuntamento

“Pio XII e le regole della sana democrazia” è il titolo dell’evento che, promosso dal Comitato Papa Pacelli - Associazione Pio XII, si terrà il prossimo lunedì 9 dicembre, alle 17.30, presso l’Istituto Maria Santissima Bambina, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. Il convegno sarà presieduto dal cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e vedrà come relatori Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, e Luca Carboni, dell’Archivio Apostolico Vaticano.