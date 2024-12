VATICANO

Ospedale Bambino Gesù, il progetto che non lascia soli i piccoli ricoverati a Natale

“Per chi passa il Natale in Ospedale, il vero regalo sei tu”. Al via la campagna di raccolta fondi dell’Ospedale pediatrico a sostegno del programma che assicura ospitalità gratuita alle famiglie dei piccoli pazienti lontane da casa per lunghi periodi, anche durante le feste. Con il supporto di 32 strutture alloggiative, l'ospedale garantisce ogni anno circa 140.000 pernottamenti gratuiti a quasi 3.000 famiglie. L'appello del presidente Tiziano Onesti

