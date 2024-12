Luce e acqua, bellezza e vita: l'impegno di Acea per il Giubileo

Presentati stamattina gli interventi della holding per il prossimo Anno Santo: una nuova illuminazione delle statue del colonnato con un intervento di "light architecture" e l’installazione di 14 nuove Case dell’acqua, che erogheranno acqua potabile a pellegrini e turisti nei pressi delle Basiliche papali e lungo i percorsi giubilari

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

Una nuova illuminazione delle statue del colonnato di piazza San Pietro e l’installazione di 14 nuove Case dell’acqua, che disseteranno gratuitamente pellegrini e turisti: questi i due interventi di Acea in vista del Giubileo presentati stamane, lunedì 16 dicembre, nel corso di una conferenza stampa a Roma nella sala San Pio X. L'azienza che gestisce i settori idrico, ambientale ed energetico rinnova ancora una volta il suo impegno e la sua partecipazione come già fatto nei precedenti Anni Santi. Una lunga storia, fin da quando si chiamava ancora Aem ed era l’azienda elettrica municipale, nel 1925 con Papa Pio XI, fino all’ultimo, quello della Misericordia del 2015.

Monsignor Rino Fisichella, Barbara Marinali e Fabrizio Palermo

Arte della luce sul colonnato di San Pietro

Tra gli interventi della mattina quello dell'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025. Il progetto in san Pietro, spiega, ha riguardato l'illuminazione del "concilio dei santi”, ovvero il giro delle 140 statue posizionate sul colonnato della Piazza, che saranno valorizzate e potranno essere viste anche quando cala il buio della sera. Ma non si tratta solo di un'operazione estetica., perché ogni statua segue una successione precisa che va fatta risaltare. Si tratta della materializzazione di un vero dialogo spirituale. Il lavoro è stato realizzato da Areti, la società del Gruppo che gestisce l’illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, mediante la sostituzione delle vecchie lampade con coppie di proiettori a basso consumo e a basso impatto ambientale: una illuminerà ogni statua e l’altra creerà giochi d'ombra. La società è la stessa che ha curato la trasformazione a led e il potenziamento dell’illuminazione pubblica di Piazza San Pietro, Via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato del Bernini.

Acqua a disposizione dei pellegrini

Oltre all’illuminazione, gli interventi riguardano un elemento essenziale, l’acqua. “Acea si prepara ad accogliere dissetando migliaia di pellegrini che arriveranno prossimamente”, afferma la presidente di Acea Barbara Marinali. "Saranno installate - precisa - altre 14 Case dell’acqua, due nel territorio dello Stato del Vaticano e 12 a Roma, dislocate lungo i percorsi giubilari e in prossimità delle principali basiliche che, insieme a quelle già esistenti e ai 2.500 nasoni distribuiti sul territorio urbano, saranno a disposizione di turisti e pellegrini". L’antica Roma era servita da diversi acquedotti che assicuravano un approvvigionamento idrico capillare. “Nessuna città vanta una simile tradizione idraulica - spiega Marinali - e se Giubileo significa accoglienza abbiamo pensato di offrire un beneficio con l’erogazione di acqua gratuita presso stazioni tecnologicamente avanzate, dove sarà anche possibile ricaricare i cellulari e trovare un infopoint. Le Case dell’acqua sono una evoluzione dei nasoni e anche un mezzo per diffondere una nuova cultura di questa risorsa così preziosa, per un utilizzo responsabile delle risorse idriche”. Per la Marinali. come pure per l’amministratore delegato Fabrizio Palermo, la volontà di Acea è di contribuire a rendere la capitale un’eccellenza nella sostenibilità, con il potenziamento di infrastrutture destinate a durare nel tempo.

Francesco benedirà due Case dell'acqua

Mercoledì mattina, 18 dicembre, Papa Francesco benedirà le due Case dell'acqua dislocate nel territorio vaticano - una vicino ai Musei vaticani, l'altra all'ingresso alla città leoninina. Si tratta di un gesto simbolico di grande importanza perché, nell'imminenza dell'anno giubilare, riunisce i molti significati legati all'acqua e li rinnova: necessità per la vita, atto liturgico, opera di Misericordia.

Una mappa sul cellulare

A supporto è stata lanciata anche la nuova App “Acquea” che permette di geolocalizzare oltre 150 mila punti idrici su mappa, fornendo in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) informazioni sulla qualità dell’acqua erogata.

Il Giubileo degli adolescenti

Monsignor Fisichella annuncia che Acea sosterrà anche il Giubileo degli Adolescenti che, tra il 25 e il 27 aprile, richiamerà nella Capitale oltre 100 mila giovani tra i dodici e i diciassette anni, con azioni di sensibilizzazione per la tutela dell’acqua con il progetto di educazione idrica nelle scuole.