"La buona alleanza", uno scienziato e un teologo uniti per proteggere il creato

In libreria il volume "La buona alleanza. Scienza e fede a difesa della casa comune", edito dalla Libreria Editrice Vaticana: un dialogo tra il noto scienziato italiano Vincenzo Balzani e il teologo Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Carpi, sul tema della crisi ecologica e le sue conseguenze tante volte denunciate da Papa Francesco

Vatican News

Uno degli scienziati italiani più noti al mondo e uno dei teologi più ferrati in Italia uniscono le loro competenze, diverse ma complementari, per argomentare come un cambio di paradigma nel rapporto umanità/ambiente sia necessario. Sono il professor Vincenzo Balzani e l'arcivescovo di Modena e Carpi, Erio Castellucci, che insieme firmano il volume La buona alleanza. Scienza e fede a difesa della casa comune, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV pp. 144, euro 15) e nelle librerie da novembre.

Il libro

Il volume affronta i temi legati alla crisi ecologica, un dato ormai sotto gli occhi di tutti con le sue conseguenze: cambiamenti del clima, emergenze ambientali, migrazioni di popoli... Papa Francesco, con Laudato si’ e Laudate Deum, ha posto la Chiesa in prima linea nella richiesta di una “conversione ecologica” che favorisca giustizia sociale e rispetto del creato. Il Pontefice si appoggia sui dati di scienza, che certificano la necessità di una presa d’atto e di volontà non più procrastinabili.

Nelle pagine del libro Balzani sottolinea che è la scienza a dirci che le energie rinnovabili devono diventare il fulcro su cui operare un mutamento socio-economico. Monsignor Castellucci afferma che è la teologia a dover smantellare l’idea che l’uomo possa “sfruttare” a piacimento l’ambiente, diventandone invece il saggio custode. Un libro intelligente, perché vede dentro la realtà le strade di un cambiamento possibile.

Gli autori

Vincenzo Balzani (1936) è professore emerito di chimica dell’Università di Bologna. È uno dei chimici più noti al mondo: le sue 650 pubblicazioni sono citate in oltre 65mila testi scientifici. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio «Leonardo da Vinci» dell’Accademia Europea delle Scienze, il «Nick Turro Award» della Inter-American Photochemical Society, l’«Award for Mentoring in Science» della rivista «Nature», il «Premio Galileo», oltre a varie lauree honoris causa. Tra i suoi volumi più recenti Energia per l’astronave Terra. L’era delle rinnovabili (con Nicola Armaroli, Zanichelli).

Erio Castellucci (1960), arcivescovo di Modena e Carpi, vice-presidente della Conferenza episcopale italiana, ha insegnato per molti anni teologia nella Facoltà teologica dell’Italia centrale, a Bologna. È presidente del Comitato del Cammino sinodale delle Chiese italiane e membro del Sinodo della Chiesa universale sulla sinodalità. Tra i suoi testi, Benedetta crisi (Piemme) e Solo con l’altro (Emi).

