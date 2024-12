Pubblicato dalla Lev il documento finale del Sinodo sulla sinodalità

È disponibile in libreria il testo "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione", edito dalla Libreria Editrice Vaticana che contiene il frutto dell'assise dello scorso ottobre, approvato da Papa Francesco

La Libreria Editrice Vaticana ha appena dato alle stampe il volume "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione" (pp. 200, euro 7), che contiene il Documento finale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, approvato da Papa Francesco il 26 ottobre 2024.

Strumento autorevole per continuare a lavorare

Frutto di un cammino di ascolto e discernimento iniziato nel 2021, il testo offre orientamenti per una Chiesa sinodale, incentrata su comunione, partecipazione e missione. Le indicazioni contenute intendono guidare le Chiese locali nell’attuazione di scelte pastorali coerenti, promuovendo unità e rispetto delle diversità culturali. Strumento autorevole, il Documento rappresenta un invito ad approfondire lo stile sinodale come espressione della missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Indicazioni concrete per proseguire il cammino

Dopo avere citato una poesia di Madeleine Delbrêl, “la mistica delle periferie”, che esorta a non essere rigidi, Francesco aveva annunciato di non voler pubblicare un'Esortazione Apostolica post-sinodale. "Nel Documento ci sono, di fatto, già indicazioni molto concrete che possono essere di guida per la missione delle Chiese, nei diversi continenti, nei diversi contesti", aveva osservato Francesco nel discorso a conclusione del Sinodo sulla sinodalità. “Su alcuni aspetti della vita della Chiesa segnalati nel Documento, come pure sui temi affidati ai dieci Gruppi di Studio, che devono lavorare con libertà, per offrirmi proposte, c’è bisogno di tempo, per giungere a scelte che coinvolgono la Chiesa tutta”, aveva aggiunto.