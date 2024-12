"Iubilaeum 2025", edizione speciale de L'Osservatore Romano per l'Anno Santo

Il numero da collezione, interamente stampato a colori, arricchito da contenuti in varie lingue dedicati alla storia dei Giubilei e al messaggio dei Papi, resterà in vendita durante tutto l’anno

"Iubilaeum 2025" è l’edizione speciale e multilingue de L’Osservatore Romano per l’Anno Santo: un numero interamente stampato a colori, arricchito da contenuti dedicati alla storia dei Giubilei e al messaggio dei Papi.

Il numero da collezione, che resterà in vendita durante tutto l’Anno Santo presso la Libreria Internazionale Giovanni Paolo II ( Piazza San Pietro, Braccio di Carlo Magno) e presso il Servizio Fotografico di Vatican Media (Via del Pellegrino, Città del Vaticano), si presenta confezionato in una busta dedicata, che servirà a preservarlo nel tempo.

Sul retro della busta, al momento dell’acquisto, sarà stampigliato un timbro con lo stemma vaticano e la data, per far così memoria del giorno in cui si è compiuto il pellegrinaggio a San Pietro e si è attraversata la Porta Santa del Giubileo 2025.