Il 19 dicembre inaugurazione del nuovo ufficio postale in Piazza San Pietro

La struttura, costruita in occasione del Giubileo con l'utilizzo di materiali ecosostenibili, sorgerà nella posizione in cui stazionava la precedente e permetterà l'accesso anche ai disabili. All'evento sarà presente il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Vatican News

In occasione del Giubileo, verrà aperto un nuovo ufficio postale in Piazza San Pietro. Sarà inaugurato giovedì 19 dicembre alle ore 10:00, dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e da Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane. Il nuovo ufficio, donato da Poste Italiane, è collocato nell’emiciclo sinistro della piazza e sostituisce il precedente, che era allestito all’interno di un veicolo tipo Franzisella, entrato in servizio per il Vaticano, il 20 dicembre 2010.

Minimo impatto ambientale ed accessibile ai disabili

La nuova struttura, riferisce una nota, è prefabbricata e "costruita appositamente per essere smontabile in tempi rapidi". Poggia sulla piazza nella posizione in cui stazionava il precedente ufficio, "ereditandone la lunghezza come diametro della pianta circolare della nuova struttura". I moduli del pavimento, la struttura portante e il mobilio, prosegue la nota, "sono realizzati interamente in legno, nella logica della minimizzazione dell’impatto ambientale in tutte le sue fasi: nella fabbricazione iniziale, nel ciclo di vita (montaggio, smontaggio, rimontaggio) e nello smaltimento finale". La nuova struttura, si presica, "consentirà l’accesso anche ai disabili". In questo modo, Poste Vaticane "si dota - conclude il comunicato - di un ufficio postale che, nel rispetto dei parametri moderni, possa rispondere pienamente alle necessità di quanti desiderano acquistare francobolli, spedire corrispondenza e usufruire di altri servizi".

I partecipanti all'inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno, tra gli altri, suor Raffaella Petrini, segretario generale del Governatorato, Giuseppe Puglisi-Alibrandi, vicesegretario generale, Salvatore Farina, direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi, Antonino Intersimone, direttore della Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici, Luigi Salimbeni, vicedirettore della stessa Direzione, e don Felice Bruno, F.D.P., capo ufficio del Servizio Poste e Filatelia.