Inaugurato il nuovo Ufficio Postale in Piazza San Pietro: un servizio alla comunione

Taglio del nastro stamani, 19 dicembre, per la postazione mobile donata da Poste italiane. Già operativo, l'ufficio è pensato per offrire a pellegrini e visitatori prodotti postali e filatelici esclusivi. Alla inaugurazione presenti il cardinale presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Vérgez Alzaga, e il direttore di Poste Italiane, Giuseppe Lasco

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Un luogo non solo di lavoro o di servizio, ma dove davvero è possibile "inviare, ricevere, incontrare e lasciarsi incontrare dagli annunci di Dio". È il nuovo Ufficio Postale mobile vaticano, inaugurato stamane, 19 dicembre, in Piazza San Pietro. Al taglio del nastro erano presenti il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, suor Raffaella Petrini, segretario generale del Governatorato, con il vice-segretario generale Giuseppe Puglisi-Alibrandi, i direttori delle direzioni delle Infrastrutture e servizi Salvatore Farina, delle Telecomunicazioni e dei sistemi informatici Antonino Intersimone con il vicedirettore Luigi Salimbeni, e l’orionino don Felice Bruno, capo ufficio del Servizio Poste e filatelia.

La preghiera di benedizione

All’interno dell’Ufficio, dopo la preghiera di benedizione, il presidente del Governatorato ha asperso i locali con acqua benedetta: subito dopo, un crocifisso è stato affisso alla parete sul lato sinistro della struttura. Dunque il cardinale Vérgez e il direttore Lasco hanno firmato l’atto di donazione da parte di Poste italiane.

Il momento della firma dell'atto di donazione

Luogo di servizio alla comunicazione e alla comunione

L’angelo Gabriele, colui che per eccellenza "porta annunci, inviato da Dio" raggiunge "anche i posti più insignificanti, come Nazareth" e "anche le persone più piccole, come Maria, la piccola di Nazareth", ha detto il poi il porporato affidando alla Vergine quanti usufruiranno dell’ufficio, "luogo di servizio alla comunicazione e alla comunione".

Un ufficio sostenibile e accessibile

Collocato nell’emiciclo sinistro della Piazza, il nuovo ufficio - già operativo - dispone di tre postazioni; ha forma poligonale con 16 pareti in vetro ed è realizzato con materiali a basso impatto ambientale come il legno. Completamente accessibile in quanto privo di barriere architettoniche, sostituisce il precedente ufficio allestito nel medesimo punto della piazza all’interno di un veicolo, entrato in servizio per il Vaticano il 20 dicembre 2010 e dismesso il 5 dicembre scorso. Pronto ad accogliere fedeli, pellegrini, cittadini e visitatori, il nuovo ufficio, oltre ai tradizionali servizi postali, offre uno spazio dedicato alla Filatelia.

Il cardinale Vérgez Alzaga e Giuseppe Lasco