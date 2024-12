Hebdomada Papae, il Gr in latino del 14 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Papa auspica stabilità e unità per la Siria; Francesco: la promozione umana ha bisogno di economie sostenibili; Il Papa: siamo responsabili di fronte alla fame fisica e di dignità dell’uomo

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quarto mensis Decémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Ad Sýriam diutúrne coniunctéque servándam, hortátur Póntifex.

Francíscus de humáno progréssu, qui nummária disciplína tolerábili indíget.

Item Póntifex ait: nostrum est offícium quod ad córporis famem áttinet et ad hóminis dignitátem.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

NOTÍTIA 1

Stabílitas, únitas, pax, secúritas, amicítia, inter várias religiónes observántia. Haec sunt dona quae a Francísco Papa pro Sýria sub Audiéntiae Generális finem invocántur. Refert Márius Galgano:

Generáli Audiéntiae finem impónens ex corde studioséque exoptávit Francíscus ut, postquam Médii Oriéntis Natiónem illam relíquit Assad, eáque novos magistrátus est initúra, “stabilitátem et unitátem” ipsa consequerétur. Orávit exínde Póntifex “ut pópulus pace ac securitáte fruerétur, sua in terra atque váriae religiónes ex amicítia ac mútua observántia una simul procédere possent”. Póntifex Ucraínam, Terram Sanctam et Myanmár porro memorávit: “Rédeat pax, bellum semper est clades”. Catechésim enódans, asseverávit Póntifex “Spíritum Sanctum christiánae spei fontem esse perpétuo saliéntem”; “si Ecclésia est navícula, Spíritus Sanctus est velum quod eam propéllit efficítque ut in históriae mare procédat”.

NOTÍTIA 2

Ante Audiéntiam Generálem partícipes recépit Póntifex “Human Economic Forum”, ut ánglice áiunt, quod Romae actum est. Refert Eugénius Murrali:

Ad Francísci Papae mentem hómines usque sunt intuéndi. “Permágni refert ut humánus progréssus tolerábilis et ínteger perquirátur ad commúne bonum universále servándum ac provehéndum”. Sed ut id efficiátur, haec inquisítio “continénter respícere debet hómines ut ipsi sunt, ómnibus ex pártibus inspécti, unde paupértas profligétur, eiéctis dígnitas restituátur atque, eádem ópera, commúnis domus colátur”. “Humánae provectiónis propósita eo sunt efficacióra quo plus oeconómicis ratiónibus sustinéntur, in annos mansúris”. Quod “humána vita est sacra” – áddidit Pontifex – id solum “melióri terrárum orbi aedificándo” favére potest.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per núntium a cardinále Petro Parolin, Secretário Status subsignátum eundémque ad álterum Congréssum eucharísticum nationálem destinátum, hortátur Francíscus Papa ut “certa spei signa simus”. Nostram quoque offícii consciéntiam révocat Póntifex coram hóminum tot “fámibus”, quae sunt córporis fames, at saepe quoque “libertátis ac dignitátis”, pacis et amóris”. Fames quidem “sensus”.

Die praetérito décimo mensis Decémbris, cum Dies mundiális hóminum iúrium recolerétur, núntium in X scripsit Póntifex: “Iura Humána vitae et pacis condício praecípua sunt universórum aliórum iúrium exercendórum. Áudiant moderatóres natiónum clamórem pacis ex innúmeris homínibus iúribus máxime necessáriis propter bellum orbátis, quod mater est ómnium paupertátum!”

Ad finem pervenímus, consequénti hebdómada eventúra narrábimus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

14 dicembre 2024

Il Papa auspica stabilità e unità per la Siria

Francesco: la promozione umana ha bisogno di economie sostenibili

Il Papa: siamo responsabili di fronte alla fame fisica e di dignità dell’uomo

Un cordiale saluto a tutti voi da Amedeo Lomonaco e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Stabilità, unita, pace, sicurezza, amicizia, rispetto tra le diverse religioni. Sono i doni che Papa Francesco ha invocato, al temine dell’udienza generale, per la Siria. Il servizio di Mario Galgano:

Francesco ha lanciato, al termine dell’udienza generale, un accorato appello per il Paese mediorientale che, dopo la caduta di Assad, sta formando un governo di transizione: "Auspico stabilità e unità". Il Pontefice ha poi pregato affinché "il popolo possa vivere pace e sicurezza nella sua terra e le diverse religioni possano camminare insieme nell’amicizia e nel rispetto reciproco”. Il Papa ha ricordato l’Ucraina, la Terra Santa e il Myanmar: “Che torni la pace, la guerra è sempre una sconfitta". Nella catechesi il Pontefice ha spiegato che “lo Spirito Santo è la sorgente sempre zampillante della speranza cristiana”; “se la Chiesa è una barca, lo Spirito Santo è la vela che la spinge e la fa avanzare nel mare della storia”

Prima dell’udienza generale il Papa ha ricevuto i partecipanti al “Human Economic Forum”, evento tenutosi a Roma. Il servizio di Eugenio Murrali:

Lo sguardo, ha sottolineato Francesco, va sempre temuto sulle persone. La ricerca di “uno sviluppo umano sostenibile e integrale è decisiva per la salvaguardia e la promozione del bene comune universale”. Ma affinché risulti incisiva, tale ricerca deve “tenere sempre lo sguardo sulle persone concrete, in tutte le loro dimensioni, per combattere la povertà, restituire la dignità agli esclusi e, nello stesso tempo, prendersi cura della casa comune”. “I progetti di promozione umana sono tanto più efficaci quanto più sono garantiti da sistemi economici capaci di sostenersi nel tempo”. La “sacralità della vita umana”, ha ribadito infine il Papa, è il solo valore che può favorire “la costruzione di un mondo migliore”.

(NOTIZIE)

Nel messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per il secondo Congresso eucaristico nazionale in Rwanda, Francesco invita ad essere "segni tangibili di speranza". Dal Papa anche il richiamo alla "nostra responsabilità" di fronte alle tante "fami" dell'umanità. Una fame fisica, ma spesso anche "di libertà e dignità", di "pace e amore". Una fame "di senso".

In occasione, lo scorso 10 dicembre, della Giornata mondiale dei Diritti umani, il Papa ha scritto un messaggio su X: “I diritti umani alla vita e alla pace sono condizione essenziale per l’esercizio di tutti gli altri diritti. I governanti ascoltino il grido di pace dei milioni di persone private dei diritti più elementari a causa della guerra, madre di tutte le povertà”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.