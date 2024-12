Giubileo. Sui media vaticani audio, video, podcast per vivere gli eventi in diretta

Sul portale Vatican News in 53 lingue, compresa la lingua dei segni, grazie ai flussi audio di Radio Vaticana, i video di Vatican Media e la collaborazione con YouTube, ogni fedele potrà assistere agli appuntamenti giubilari. Tutti i contenuti pensati per creare un ponte tra mondo digitale e dimensione spirituale

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, il Papa spalancherà la Porta Santa che darà avvio al Giubileo della Speranza. Francesco ci invita a pregare, a prepararci lungo questo anno, “perché questo Giubileo ci rafforzi nella fede, aiutandoci a riconoscere Cristo risorto in mezzo alle nostre vite, e ci trasformi in pellegrini della speranza cristiana” (Videomessaggio per le intenzioni di preghiera per il mese di dicembre). Questo evento per tutta la Chiesa universale potrà essere vissuto e condiviso da tutti, anche grazie agli accordi con emittenti, testate e piattaforme social di tutto il mondo, con i Media Vaticani (Radio Vaticana-Vatican News, L’Osservatore Romano, Vatican Media).

Partecipare in tempo reale

In particolare il portale multimediale Vatican News (sistema integrato in 53 lingue, compresa la lingua dei segni), consentirà ad ogni fedele, grazie ai flussi audio di Radio Vaticana, video di Vatican Media e alla collaborazione con YouTube, di assistere a tutti gli eventi giubilari e papali. Attraverso una copertura completa e accessibile, sarà possibile di fatto partecipare, in tempo reale e on demand, agli eventi principali del Giubileo 2025, immergendosi in un vero e proprio viaggio spirituale arricchito da elementi informativi, culturali e storici.

Proposta ampia

Dall’apertura delle Porte Sante a partire da quella nella Basilica di San Pietro fino alla conclusione dell’Anno Santo, la proposta di Vatican News su YouTube sarà varia e coinvolgente. Le dirette streaming permetteranno a milioni di fedeli di unirsi in preghiera, guardando immagini di alta qualità, con commenti e cronache in diverse lingue, compresa quella dei segni.

Oltre alle dirette, Vatican News su YouTube offrirà un’ampia gamma di contenuti multimediali pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pubblico:

• Brevi video che racconteranno i momenti salienti e più emozionanti del Giubileo in formato rapido e coinvolgente, perfetti per essere condivisi e scoperti facilmente.

• Interviste esclusive approfondimenti con testimoni e protagonisti della vita ecclesiale e culturale, per riflettere sul significato del Giubileo e sulla sua rilevanza spirituale nella società contemporanea.

• Vodcast e podcast: contenuti audio e video pensati per accompagnare gli spettatori nella scoperta dei temi principali dell’Anno Santo, offrendo spunti di riflessione, storie di fede e testimonianze di pellegrinaggi da tutto il mondo.

Vicinanza spirituale a chi non potrà raggiungere Roma

Questo percorso multimediale (accessibile in audio anche tramite l’app Radio Vaticana e in video tramite l’app Vatican News) oltre ad offrire una vicinanza spirituale a chi non potrà giungere a Roma, sarà un’occasione per riscoprire il patrimonio religioso, storico e culturale legato al Giubileo e alla Chiesa universale. Ogni contenuto sarà pensato per creare un ponte tra il mondo digitale e la dimensione spirituale, offrendo ai fedeli e chi interessato a sentirsi parte attiva di un evento che ha radici profonde nella tradizione cristiana.

Vatican News, grazie anche a YouTube, potrà offrire un’esperienza accessibile a tutti, accompagnando ogni persona in questo cammino di fede, speranza e comunione universale.