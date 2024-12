L'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali

Gallagher in Azerbaigian, a Baku una nuova chiesa dedicata a Giovanni Paolo II

Dal 13 al 16 dicembre il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali nella capitale azera per la benedizione dell’area e la posa della prima pietra di una chiesa dedicata al Pontefice polacco. In programma incontri con lo sceicco Pashazade e il presidente Aliyev

Vatican News Inizia oggi venerdì 13 e proseguirà fino a lunedì 16 dicembre la visita in Azerbaigian di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Occasione della visita è la benedizione dell'area e posa della prima pietra della nuova chiesa a Baku dedicata a San Giovanni Paolo II. Secondo il programma, diffuso dall'account su X della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, monsignor Gallagher incontrerà domani, sabato 14 dicembre, il personale religioso nel Paese e visiterà il Centro Educativo "Meryem merkezi", la Comunità delle Missionarie della Carità. Sempre domani è prevista la benedizione dell'area e la posa della prima pietra della nuova chiesa a Baku dedicata a San Giovanni Paolo Il Domenica 15, l'arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica nella Chiesa dell'Immacolata Concezione a Baku. In giornata si terrà anche l'incontro interreligioso con lo sceicco Ul-Islam Allahshukur Pashazade. L'udienza al presidente della Repubblica azera, Ilham Aliyev, avverrà invece lunedì 16 dicembre; a seguire, l'incontro con il ministro degli Affari Esteri, Jeyhun Bayramov.