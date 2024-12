VATICANO musica

Concerto con i Poveri, Zimmer: "Una luce nel buio del disinteresse"

Il compositore premio Oscar Hans Zimmer ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del Concerto con i Poveri, in programma il 7 dicembre in Aula Paolo VI. "È importante guardare i più bisognosi negli occhi e trattarli come nostri fratelli", ha detto l'artista.

