Al C9 focus su collegialità, ruolo femminile, nunzi, crisi nel mondo

Alla sessione di dicembre del Consiglio dei cardinali, svoltasi nei giorni 2 e 3 a Casa Santa Marta, alla presenza del Papa, sono stati approfonditi diversi temi di attualità della Chiesa e del mondo, sulla scia anche del recente Sinodo. I lavori sono stati anche occasione per riflettere sulla situazione dei diversi Paesi di provenienza dei porporati "per condividere preoccupazioni e speranze circa le condizioni di conflitto e crisi in corso"

La collegialità nella Chiesa, il ruolo delle donne, il recente Sinodo, l'implementazione della costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle Curie diocesane, il tema dei nunzi, preoccupazioni e speranze per la situazione mondiale in mezzo a crisi e conflitti. Questi i temi affrontati durante la sessione di dicembre del Consiglio di Cardinali, il cosiddetto C9, il gruppo di lavoro composto da nove porporati che coadiuva e consiglia Papa Francesco.

La collegialità nella Chiesa

La riunione - l'ultima del 2024 dopo quelle di febbraio, aprile e giugno - si è svolta nei giorni lunedì 2 e martedì 3 a Casa Santa Marta, alla presenza del Papa, dei cardinali del Consiglio e del segretario. Come informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, "nei vari appuntamenti della sessione sono state trattate varie tematiche", anzitutto con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, "sulla collegialità nella Chiesa, dunque sul rapporto tra Chiesa particolare e assemblee ecclesiali, per poi proseguire con una comune conversazione sul Sinodo appena concluso".

Il Papa e il Consiglio dei cardinali

Il ruolo delle donne e quello dei nunzi

Inoltre, durante le riunioni "si è approfondito il tema del ruolo femminile nella Chiesa, cercando una sintesi delle questioni emerse nel corso delle ultime quattro sessioni del Consiglio. Infine - prosegue ancora il comunicato -, si è dedicato tempo allo studio e all’implementazione dei principi e dei criteri della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle Curie diocesane e al tema 'Il ruolo dei Rappresentanti pontifici in prospettiva sinodale missionaria'", in conversazione con il cardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay, presidente del relativo gruppo di studio.

Una riflessione sulla situazione della Chiesa e del mondo

"Come sempre - fa sapere ancora la Sala Stampa vaticana - il Consiglio è stata occasione per una riflessione complessiva sulla situazione della Chiesa e del mondo nelle varie aree di provenienza dei Cardinali, per condividere le preoccupazioni e le speranze circa le condizioni di conflitto e crisi in corso".

La prossima sessione del Consiglio è prevista nel mese di aprile 2025.