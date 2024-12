VATICANO bambini

Un asilo nido tra le mura vaticane, apre la struttura "San Francesco e Santa Chiara"

Il Governatorato promuove l'apertura di un servizio educativo e sociale per aiutare le famiglie alla crescita dei figli e la formazione integrale dei bambini. È la prima iniziativa del genere in Vaticano: intitolata ai due santi di Assisi, entrerà in funzione in primavera e potrà ospitare 30 piccoli

Vatican News Per venire incontro alle necessità dei dipendenti vaticani, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha promosso l'apertura di un asilo nido quale servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e formazione integrale dei bambini. Il nuovo servizio, il primo del genere all'interno delle mura leonine, entrerà in funzione dalla prossima primavera e prevede la possibilità di accogliere 30 piccoli. Sarà uno spazio strutturato, pensato e organizzato nel quale i bambini avranno l’opportunità di crescere, condividere e fare attività grazie ad una equipe educativa che aiuterà a stimolare conoscenze, competenze e autonomie proprie di ogni fase dello sviluppo dei bambini. La struttura, che è stata affidata alla protezione di San Francesco e Santa Chiara, avrà sede in una palazzina in via San Luca, all'interno del Vaticano. L'offerta didattica e ludico-educativa, pensata per i bambini dai 3 ai 36 mesi, dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 18.30, sarà in due lingue: italiano e inglese. Per informazioni è stato attivato il seguente indirizzo email: infoasilogov@scv.va Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

