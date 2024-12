A Santa Maria Maggiore la terza edizione del Presepe vivente

L’evento si terrà sabato 14 dicembre presso la Basilica papale, in collaborazione con l’associazione Terre di presepi. Messa con il neo cardinale Makrickas, arciprete coadiutore, seguita dalla tradizionale benedizione dei bambinelli

Vatican News

Profonda spiritualità e tradizione, unite per rievocare la bellezza della Natività: sono gli elementi che caratterizzano il “Presepe vivente di Roma”. Giunto alla sua terza edizione, l’evento si terrà domani, sabato 14 dicembre, presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, in collaborazione con l’associazione "Terre di presepi".

Ampio coinvolgimento

Il percorso itinerante dell’iniziativa, in cui saranno coinvolti parrocchie, associazioni, gruppi storici, proloco e appassionati - informa una nota della Basilica Liberiana - prenderà il via dalla Chiesa del Perpetuo soccorso, in via Merulana, attraversando poi piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino e via Liberiana. L’ultima tappa del percorso sarà la zona antistante la Basilica dove avrà luogo la rappresentazione della Natività.

Il saluto al Papa

Il programma della giornata si aprirà alle 12, con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica, e seguita dalla tradizionale benedizione dei bambinelli. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, verrà inaugurata l’area presepiale e sul sagrato del luogo di culto si susseguiranno le esibizioni di gruppi storici e folk provenienti da diverse regioni d’Italia. Alle 15, infine, inizierà la rappresentazione del Presepe vivente, al cui termine i partecipanti saluteranno Papa Francesco. L’evento, conclude la nota "è un invito a riscoprire la bellezza della storia della Natività, un viaggio che ci guida verso l’essenza del messaggio natalizio".