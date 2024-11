È morto Ayuso Guixot, il cardinale promotore del dialogo tra le religioni

Il porporato spagnolo, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, è scomparso oggi a 72 anni. Era ricoverato al Gemelli. Alla guida del Dicastero dal 2019, ha accompagnato il Papa in quasi tutti gli ultimi viaggi apostolici. La salute lo aveva costretto negli ultimi tempi a continui ricoveri e interventi. Oggi Francesco ha rivolto un pensiero per lui. Il cordoglio di Al-Azhar, dei copti cattolici e dei Buddisti italiani. I funerali il 27 novembre a San Pietro

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Una figura discreta, gentile, dalla grande intelligenza e conoscenza e dalla fede profonda. Lo si vedeva spesso camminare per Via della Conciliazione intento a pregare sotto voce mentre si dirigeva verso il suo ufficio. Così in molti ricordano in queste ore il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, morto oggi, 25 novembre, a 72 anni. Era ricoverato al Policlinico Gemelli. Proprio questa mattina il Papa, durante il discorso a una delegazione internazionale giainista alla quale erano presenti rappresentanti del Dicastero aveva menzionato il porporato spagnolo: “Sta molto male di salute, è in fin di vita”, ha detto.

Problemi di salute

Ayuso Guixot aveva problemi di salute da tempo che lo hanno costretto a ripetuti ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Per questo non gli era stato possibile accompagnare il Papa lo scorso settembre nel lungo viaggio papale nel Sud-Est Asiatico e in Oceania, dove forte era la componente interreligiosa. Uno dei tanti “viaggi della fratellanza”, come il cardinale, grande conoscitore dell’islam e del mondo arabo, amava descrivere le visite di Papa Francesco in Paesi dove la Chiesa cattolica è minoritaria, per rinsaldare il dialogo tra le religioni. Viaggi a cui Ayuso Guixot ha sempre partecipato nel seguito.

Nel mondo con il Papa

In particolare nel 2019 aveva vissuto la trasferta negli Emirati Arabi Uniti e in Marocco nel febbraio e nel marzo in qualità di segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso, e quella a novembre in Thailandia e Giappone, da presidente dello stesso Dicastero poche settimane dopo esser stato creato cardinale, il 5 ottobre 2019. Era presente pure allo storico viaggio del Papa in Iraq, nel marzo 2021, il primo dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19. Un pellegrinaggio, quello nella terra di Abramo, che - diceva il porporato in alcune interviste - ha rivitalizzato un Paese martoriato: dopo la visita del Papa il mondo non lo avrebbe ricordato solo per le violenze e le scene di devastazione ma anche per l’allegria e la gioia della sua gente. Nonostante tutto.

Nel 2022 il capo Dicastero era stato con il Papa in Kazakhstan e Bahrein, dove l’anno seguente per in due occasioni tornò da solo per conferire l’ordinazione episcopale a monsignor Aldo Berardi, vicario apostolico dell’Arabia del Nord, e per l’apertura della Porta Santa ad Abu Dhabi per il Giubileo dei martiri di Arabia. Era presente pure in Mongolia nel settembre 2023. Poi la malattia aveva preso il sopravvento.

L'ingresso nei comboniani

Quinto di nove figli di una famiglia numerosa e profondamente cattolica, era nato il 17 giugno 1952 a Siviglia (Spagna). E proprio la cultura della città andalusa, in cui la torre della cattedrale – una delle più grandi chiese del mondo – era stata in precedenza il minareto di una grande moschea, aveva inciso fortemente nella sua sensibilità. Inizialmente aveva frequentato il Collegio Sant’Antonio Maria Claret, trascorrendo un anno nel seminario minore sevillano. Successivamente si era iscritto alla facoltà di Legge dell’Università cittadina, pur continuando a frequentare la Chiesa e i ritiri spirituali per giovani. Lì era entrato in contatto con la rivista e le pubblicazioni dei missionari comboniani del Cuore di Gesù, decidendo nel settembre 1973 di entrare nella congregazione. Emise la professione perpetua il 2 maggio 1980, poi ordinato sacerdote il 20 settembre dello stesso anno. Proseguì gli studi a Roma, alla Pontificia Università Urbaniana e al Pontificio Istituto di Studi arabi e d’islamistica (Pisai), dove aveva conseguito la licenza nel 1982.

Il ministero in Egitto

Nell’ottobre dello stesso anno era partito alla volta dell’Egitto, parroco al Cairo nella comunità latina del Sacro Cuore ad Abbasiyya, non lontano dall’università di Al-Azhar, dedicandosi all’accoglienza e all’assistenza dei giovani sudanesi cattolici presenti nella capitale egiziana come studenti, migranti o rifugiati politici. Questa esperienza lo aveva condotto poi in Sudan nel tempo della guerra civile. Nel 2006 era divenuto preside del Pisai, dove prima era stato direttore degli studi, quando i Missionari d'Africa (Padri bianchi) aprirono a Tunisi una casa per sacerdoti e religiosi.

Alla guida del Dicastero per il dialogo interreligioso

Nel 2007 è stato nominato consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso. In quell’anno il cardinale Jean-Louis Tauran veniva nominato come presidente. Nel 2012 Papa Benedetto XVI lo nominò segretario del Dicastero. Alla morte di Tauran, Francesco lo ha nominato prefetto il 25 maggio 2019. Un avvicendamento quasi naturale alla guida del Pontificio Consiglio che si occupa delle relazioni con le altre religioni. Da lì un susseguirsi di impegni, incontri, viaggi in ogni angolo del mondo per testimoniare a musulmani, indù, buddisti, sikh, shintoisti, confuciani o fedeli delle religioni tradizionali la possibilità di instaurare un dialogo e lavorare insieme. Come “fratelli tutti”.

Il cordoglio del grand imam di Al-Azhar

E proprio dal mondo islamico, precisamente dalla prestigiosa università di Al-Azhar, giungono le prime reazioni di cordoglio per la morte del cardinale. È lo stesso grand imam Ahmad Al-Tayyeb, ad esprimere in una nota ufficiale "le sue più sentite condoglianze! a Papa Francesco, !il Papa della Chiesa Cattolica!, per la scomparsa del presidente del Dicastero per il Dialogo Interreligioso. Pregando "Dio Onnipotente di concedere pazienza e conforto alla famiglia, ai parenti e ai cari del defunto", il grande imam sottolinea che il cardinale Ayuso "è stato un modello distinto di servizio dedicato all'umanità" e ne riconosce "gli sforzi significativi nel promuovere le relazioni con i musulmani in generale, e con Al-Azhar e il Consiglio Musulmano degli Anziani (MCE) in particolare". Ayuso, si legge ancora, ha anche avuto un ruolo centrale nel "diffondere il Documento sulla Fraternità Umana (HFD) durante il suo servizio in Vaticano e i suoi contributi al Comitato Superiore della Fraternità Umana".

Condoglianze "sentite" arrivano pure dal patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici, Anba Ibrahim Isaac Sedrak, che, a nome dell’Assemblea dei Patriarchi e dei Vescovi in Egitto di cui è presidente, assicura preghiere "in questo momento di grande speranza della Resurrezione". Poi l'Unione Buddhista Italiana che, nelle parole del presidente Filippo Scianna in un messaggio a monsignor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, segretario del Dicastero per il Dialogo interreligioso, ricorda Ayuso come "religioso appassionato e alla ricerca di un autentico e fruttuoso dialogo con le altre religioni". "Conserviamo con particolare affetto le Sue parole e riflessioni trasmesse alla comunità buddhista mondiale in occasione della Festività del Vesak. Siamo vicini con il pensiero e la preghiera a tutto il Dicastero in questo doloroso momento. Sono certo che continueremo in maniera ancora più fattiva il nostro dialogo e nel segno e nella memoria di Sua Eminenza", si legge nel messaggio.

Le esequie



I funerali del cardinale Ayuso avranno luogo domani, 27 novembre, alle 14, all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. La liturgia, informa la Sala Stampa vaticana, sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, insieme cardinali, arcivescovi e vescovi. Al termine della celebrazione, Papa Francesco presiederà il rito dell'Ultima Commendatio e della Valedictio.

Ultimo aggiornamento alle ore 16.00 del 26 novembre 2024