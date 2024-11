Monastero Wi-Fi torna nella Basilica di San Pietro

VATICANO preghiera

L’appuntamento per il prossimo incontro di preghiera è in programma il 9 novembre in Vaticano. “Fame e sete di Dio” il tema scelto per la giornata che, oltre a momenti di raccoglimento, vedrà svolgersi numerose catechesi. Ospiti di Radio Vaticana con Voi due delle organizzatrici dell'evento: Costanza Miriano e Monica Marini

