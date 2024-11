India. Monsignor Koovakad ha ricevuto la consacrazione episcopale

La celebrazione si è svolta nella Cattedrale siro-malabarese di Santa Maria a Changanacherry, nel Kerala. L’organizzatore dei viaggi papali sarà creato cardinale il 7 dicembre

Vatican News

Il cardinale designato George Jacob Koovakad, arcivescovo titolare di Nisibi dei Caldei e responsabile dei viaggi papali, ha ricevuto oggi la consacrazione episcopale. La celebrazione si è svolta presso la Cattedrale siro-malabarese di Santa Maria a Changanacherry, nello Stato indiano del Kerala.

Ha presieduto il rito l’arcivescovo maggiore dei siro-malabaresi, Mar Raphael Thattil. Coconsacranti, l'arcivescovo di Changanacherry, Mar Thomas Tharayil, e l’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Il cardinale Cleemis Baselios, arcivescovo maggiore dei siro-malankaresi, ha tenuto l’omelia. Erano presenti anche alcuni collaboratori dell’Ufficio della Segreteria di Stato che organizza i viaggi del Papa.

Al termine della celebrazione, monsignor Peña Parra ha espresso, a nome del cardinale Pietro Parolin e di tutti gli amici della Segreteria di Stato, la gioia e la vicinanza spirituale a monsignor Koovakad per questa felice occasione, ricordando che da quasi vent'anni presta fedelmente servizio alla Santa Sede, prima in diverse nunziature apostoliche nel mondo e, poi, dal 2021, nella Segreteria di Stato come organizzatore dei viaggi papali.

Il sostituto ha ricordato che il prossimo 7 dicembre monsignor Koovakad sarà creato cardinale dal Papa nella Basilica di San Pietro, un “chiaro riconoscimento della fede e della bontà dell'intera Chiesa in India”.

Consacrazione episcopale di mons. Koovakad

Monsignor Koovakad è nato a Chethipuzha (India) l'11 agosto 1973. È stato ordinato sacerdote il 24 luglio 2004, incardinato a Changanacherry. Laureato in Diritto canonico, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2006. È stato nelle nunziature in Algeria, Corea, Iran e Costa Rica. Dal 10 luglio 2020, lavora in Segreteria di Stato, nella sezione per gli Affari Generali. Nel 2021, come detto, Papa Francesco lo ha incaricato di organizzare i viaggi papali.

Mons. Koovakad con il Papa durante un viaggio apostolico (foto di archivio)