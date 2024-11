Hebdomada Papae, il Gr in latino del 9 novembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: Il Papa chiede di pregare per Valencia e la Spagna che soffrono per l’alluvione; Francesco: il Giubileo occasione per riflettere sulla speranza; il Papa ai vescovi francesi: la riapertura di Notre-Dame sia un segno profetico

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die nono mensis Novémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Pro Valéntia et Hispánia ut orétur póstulat Póntifex, quae propter eluviónes multum patiúntur.

Francíscus Iubilǽum prae se fert quod cópiam dat ut de spe cogitétur.

Francogállicis epíscopis dicit Póntifex: quod Nostrae Dóminae templum íterum páteat signum sit prophéticum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1

Francíscus Papa Audiéntiam Generálem íncohans, in Petriáno Foro, orávit pro Valéntiae géntibus necnon aliórum Hispániae locórum, eluviónibus adflíctis. Refert Eugénius Murrali:

Coram simulácro "Virgen de los Desamparados", ut Hispánica loquéla aiunt, méditans sistit Póntifex, quae Valéntiae, Hispánicae urbis, est caeléstis Patróna, máximis ímbribus vastátae, quos Danam appéllant. Post precatiónes pro Hispánicis géntibus, íterum cohortátur Póntifex ad pacem conciliándam: “Ne obliviscámur fere absúmptam Ucraínam, quae multum pátitur”. “Ne obliviscámur Gazam et Ísrael”. “Ne obliviscámur Myanmár”, addit Papa Francíscus. Ex catechési, de Spíritu Sancto sériem prodúcens, effátum Latínum mémorat Póntifex “mali, mala, male pétimus”. Idem eláte ásserit: oráre “cotídie díscere” debémus. Ante ómnia, éxplicat Póntifex, “nostra cómmoda requírimus et prorsus oblivíscimur Dei regnum quǽrere”.

NOTÍTIA 2

In libro quodam, Annum Sanctum prospéctans, Francíscus Papa spem effert quae “est donum et cuiúslibet christiáni offícium”. Refert Márius Galgano.

Anni bismillésimi vicésimi quinti Iubilǽum felícem praebet facultátem de hac praecípua ac decretória christiána virtúte meditándi. Témpora potíssimum quae nunc experímur, cum tértium bellum mundánum per frágmina nostros ob óculos géritur, effícere possunt ut ádmodum demíssum ánimum ac dissimulátam impudéntiam induámus. Haec est Francísci Papae mens, quam in libri praefatióne osténdit, cuius títulus est Itálicus “La speranza è una luce nella notte”, in quo Pontíficis cogitatiónes colligúntur, et is a LEV (id est Librária Editória Vaticána) est éditus de “húmili virtúte” pro Anno Sancto. “Speráre – scribit Póntifex – est áliquid exspectáre quod iam est nobis datum, scílicet in aetérno infinitóque Dei amóre salus”. “Nos exerceámus – légitur in postréma praefatióne – ut spem agnoscámus; stupébimus reputántes quantum bonum adsit in mundo”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per quemdam núntium, quem subsignávit Petrus Cardinális Parolin, Secretárius Status, eúmque ad Sessiónem plenáriam Conferéntiae Episcopális Francogálliae missum, Póntifex scribit Francogálliae Ecclésiam ad perspícuum idque prophéticum signum vocári agnoscéndum, quod peculiárem in modum ei demónstrat Dóminus: id significátur cum íterum ad cultum agéndum aperiátur Parisiénse Dóminae Nostrae templum.

Die quinto praetérito Iovis académicam communitátem Pontifíciae studiórum Universitátis Gregoriánae convénit Póntifex, occasiónem nactus quam prǽbuit “Dies Académicus”. Primum conflagránti terrárum orbi rursus danda est spes, effátus est Póntifex.

Satis dictum est, próxima hebdómada dénuo adérimus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

9 novembre 2024

Il Papa chiede di pregare per Valencia e la Spagna che soffrono per l’alluvione

Francesco: il Giubileo occasione per riflettere sulla speranza

Il Papa ai vescovi francesi: la riapertura di Notre-Dame sia un segno profetico

Un cordiale saluto a tutti voi da Amedeo Lomonaco e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Papa Francesco all’inizio dell’udienza generale, in piazza San Pietro, ha pregato per le popolazioni di Valencia e di altre zone della Spagna colpite dalle alluvioni. Il servizio di Eugenio Murrali:

Il Papa si sofferma in raccoglimento davanti all'immagine della "Virgen de los Desamparados", patrona della città spagnola Valencia devastata dalla tempesta Dana. Dopo la preghiera per le popolazioni iberiche, il Pontefice lancia un nuovo appello per la pace: “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che soffre tanto”. “Non dimentichiamo Gaza e Israele”. “Non dimentichiamo il Myanmar”, aggiunge Francesco. Nella catechesi, proseguendo il ciclo sullo Spirito Santo, il Papa ricorda il detto latino “mali, mala, male petimus”. E sottolinea che dobbiamo “imparare ogni giorno” a pregare. Prima di tutto, spiega il Pontefice, “cerchiamo i nostri interessi e ci dimentichiamo del tutto di chiedere il regno di Dio”.

In un libro, in vista dell'Anno Santo, Papa Francesco sottolinea che la speranza “è un dono e un compito per ogni cristiano”. Il servizio di Mario Galgano:

Il Giubileo del 2025 è un’occasione propizia per riflettere su questa fondamentale e decisiva virtù cristiana. Soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, nei quali la terza guerra mondiale a pezzi che si sta svolgendo sotto i nostri occhi può indurci ad assumere atteggiamenti di cupo sconforto e malcelato cinismo. È quanto scrive Papa Francesco nella prefazione al libro "La speranza è una luce nella notte", antologia di meditazioni del Pontefice edita dalla LEV sulla "virtù umile" in vista dell'Anno Santo. “Sperare - scrive il Papa - è attendere qualcosa che ci è già stato donato: la salvezza nell’amore eterno e infinito di Dio”. "Alleniamoci - si legge infine nella prefazione - a riconoscere la speranza, ci stupiremo di quanto bene esiste nel mondo"

(NOTIZIE)

In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato ai partecipanti all’Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale francese, il Papa scrive che la Chiesa di Francia è chiamata a riconoscere un segno forte - e profetico - che il Signore le rivolge in particolare: la riapertura al culto di Notre-Dame a Parigi.

Il Papa ha incontrato lo scorso 5 novembre la comunità accademica della Pontificia Università Gregoriana in occasione del “Dies Academicus”. La priorità indicata dal Pontefice è quella di ridare speranza a un mondo in fiamme.