Hebdomada Papae, il Gr in latino del 23 novembre

Die vicésimo tértio mensis Novémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

Apud Audiéntiam Generálem Francíscus Papa ait: non dantur christiáni secúndas partes agéntes, suis quisque frúitur charismátibus in ómnium utilitátem.

Octávus Dies Mundiális Páuperum celebrátur, de quo mónuit Póntifex ne oblivióne delereréntur páuperes; christiáni illos neútiquam néglegant.

Apud G-vigínti Póntifex de fame cógitat, quam crimen réputat.

In Audiéntia Generáli osténdit Póntifex quid essent Spíritus dona, quae ad detegénda est cohortátus. Refert Rosárius Tronnolone.

In Generáli Audiéntia die vicésimo mensis Novémbris suam quartam décimam catechésim demonstrávit Francíscus Papa seríei quae est “Spíritus et Sponsa”, dísserens de “Sponsae” donis. Quae charísmata, Spíritus dona, tradúntur in commúnem utilitátem". Plúries constitutiónem dogmáticam de Ecclésia Lumen géntium et sanctum Páulum áttulit Póntifex, adhórtans ad charísmata detegénda, quandóquidem “id éfficit ut laicátus provehéndus, ad féminas máxime quod áttinet, non modo habeátur institutiónis ac sociále quiddam, verum étiam bíblicum ac spiritále”. Charísma ordinárium est donum atque opórtet ne quis se ábici arbitrétur, asseverávit Póntifex, dicens christiános haud putári secúndam partes agéntes”. Ítaque amor, cáritas “óptima ómnium est via”, quia éfficit ut Ecclésia diligátur et charísmata multiplicéntur, ad Francísci mentem.

Die Mundiáli Páuperum occurrénte, Francíscus Papa in papáli Basílica Sancti Petri Missam cum paupéribus celebrávit, qui déinceps una simul cum illis in Áula Páuli sexti prandit. Lóquitur Alexánder De Carolis.

Octávo Die Mundiáli Páuperum interveniénte, Missam célebrans in Vaticána Basílica, domínico die séptimo décimo mensis Novémbris, Natiónum potestátes institutionésque et Ecclésiam item est adhortátus Póntifex ut “eándem compassiónem quam Dóminus” sentírent coram últimis atque “adstántis Dómini signum” fíerent, indigéntibus patiéntibus próximi; “domus ómnibus páteat”. Angélicae Salutatiónis témpore in Petriáno Foro, dominicáles lectiónes explicávit Póntifex, suádens ut terréstres res posthaberéntur atque prius ad Áulam Páuli sexti quam accéderet cum mille trecéntis paupéribus pransúrus, páuperum arguméntum rursus memorávit; “Páuperum precátio usque ad Deum ascéndit”.

Audiéntiae Generális sub finem, die vicésimo mensis Novémbris, canonizatiónem duórum laicórum, scílicet Cároli Acutis et Petri Geórgii Frassati, Iubilǽi anni bismillésimi vicésimi quinti témpore, nuntiávit Francíscus Papa. Dein sciri ipse vóluit die tértio mensis Februárii Occúrsum eventúrum de parvulórum iúribus, cuius títulus: “Eos amémus eósque tueámur”.

Per núntium quendam a cardinále Parolin, Secretário Status, dictum eundémque ad terrárum orbis primóres destinátum, in Brasília G-vigínti cáusa congregátos, Summus Póntifex haec confírmat: fames est crimen. Dum nostris ideológicis disputatiónibus invólvimur, innúmeri hómines fame péreunt. Dénuo ígitur propónit ut pecúniae summa, ab armis detrácta, provectiónis grátia, constituátur.

23 novembre 2024

Papa Francesco all’udienza generale: non ci sono cristiani di "serie B", ognuno ha un carisma utile a tutti

VIII Giornata Mondiale dei Poveri. Il Papa: non dimentichiamo i poveri, i cristiani non si girino dall'altra parte

Il Papa al G20: la fame è criminale

All’udienza generale il Papa ha spiegato cosa siano i doni dello Spirito ed ha invitato a riscoprirli. Il servizio a Rosario Tronnolone.

All’udienza generale del 20 novembre Papa Francesco ha presentato la sua quattordicesima catechesi del ciclo “Lo Spirito e la Sposa”, riflettendo su “I doni della Sposa. I carismi, doni dello Spirito per l’utilità comune”. Il Pontefice ha citato più volte la costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium e San Paolo, esortando a riscoprire i carismi, poiché “questo fa sì che la promozione del laicato, e in particolare della donna, venga inteso non solo come un fatto istituzionale e sociologico, ma nella sua dimensione biblica e spirituale”. Il carisma è un dono ordinario e non bisogna sentirsi esclusi, ha detto il Papa sottolineando che “non ci sono i cristiani di serie B”. Dunque l’amore, la carità, è “la via migliore di tutte”, perché fa amare la Chiesa e moltiplica i carismi, ha chiarito Francesco.

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco ha celebrato la messa nella basilica di San Pietro con i poveri, che poi hanno pranzato con lui nell’Aula Paolo VI. Ce ne parla Alessandro De Carolis.

Nella Messa per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri nella basilica Vaticana, domenica il 17 novembre, il Pontefice ha fatto appello ai governi e alle organizzazioni internazionali ed ha invitato la Chiesa a sentire “la stessa compassione del Signore” davanti agli ultimi e a diventare “segno della presenza del Signore”, vicini alla sofferenza dei bisognosi e “casa aperta a tutti”. All’Angelus in Piazza San Pietro, il Papa ha poi commentato le letture domenicali invitando a superare l'attaccamento per le cose terrene e, prima di recarsi in Aula Paolo VI per pranzare con 1300 poveri, ha di nuovo ricordato il tema della giornata dei poveri, "La preghiera del povero sale fino a Dio".

Alla fine dell’udienza generale del 20 novembre, Papa Francesco ha annunciato la canonizzazione durante il Giubileo 2025 dei due giovani laici Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il Pontefice ha poi fatto sapere che il 3 febbraio si terrà in Vaticano un Incontro mondiale sui diritti dei bambini, dal titolo “Amiamoli e proteggiamoli".

In un messaggio pronunciato dal cardinale segretario di Stato Parolin ai leader del mondo riuniti al G20 in Brasile, il Santo Padre ribadisce: la fame è criminale - mentre portiamo avanti le nostre dispute ideologiche, milioni di persone muoiono. Rilancia quindi la proposta di un fondo per lo sviluppo con i soldi delle armi.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.