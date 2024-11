Gallagher in Camerun per i dieci anni della firma dell'Accordo Quadro

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali sarà a Yaoundé da oggi fino a lunedì 18 novembre. In programma incontri con il presidente e i vertici politici e i vescovi locali. Nell’Université Catholique d’Afrique Centrale l'arcivescovo riceverà il dottorato honoris causa

Vatican News

Prende il via oggi, giovedì 14 novembre, fino a lunedì 18, il viaggio di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, in Camerun in occasione del decimo anniversario della firma dell’Accordo-Quadro con il Paese africano.

Secondo il programma, diffuso tramite un post su X dell'account della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, Gallagher vedrà domani il ministro per gli Affari Esteri, Lejeune Mbella Mbella; seguirà poi la visita di cortesia al primo ministro, Joseph Dion Ngute. Nella stessa giornata l’arcivescovo incontrerà i vescovi camerunensi.

Nella giornata di sabato 16 novembre, monsignor Gallagher celebrerà la liturgia eucaristica presso la Basilica minore di Marie Reine des Apötres de Mvolye, nella capitale Yaoundé. Lunedì 18, il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati sarà ricevuto in udienza dal presidente della Repubblica, Paul Blya. Ultimo atto, la conferenza presso l’Université Catholique d’Afrique Centrale a Yaoundé: in quell’occasione a Gallagher verrà conferito il dottorato honoris causa.