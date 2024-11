Gallagher incontra i detenuti studenti di Teologia all'Università di Lublino

In Polonia l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali ha parlato con i carcerati che frequentano la Facoltà di "Teologia della Famiglia" specializzata nella cura delle persone disabili

Durante la sua visita in Polonia, presso l'Università Cattolica Giovanni Paolo II a Lublino (KUL) l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali ha visitato il Centro di detenzione a Lublino e ha parlato con i detenuti che studiano alla KUL (Facoltà di Teologia della famiglia specializzata nella cura delle persone disabili). Ha affermato: "Noi cristiani crediamo che Dio guarda sempre l'uomo con occhio benevolo, vede il bene in lui. Qui, paradossalmente, grazie all'educazione e alla formazione della fede, vi sarà data una grande opportunità".

Papa Francesco, primo insignito della medaglia della Colomba Bianca

Il colonnello Anna Ausz, direttrice del Centro di Detenzione, che sovrintende allo svolgimento degli studi, insieme a don Gregory Drausl, cappellano del carcere, hanno consegnato la Medaglia della Colomba Bianca per Papa Francesco. Il Papa è il primo a ricevere questa medaglia della Colomba Bianca come riconoscimento per la sua cura per i carcerati.

Il simbolismo della medaglia rimanda alla colomba biblica liberata dall'Arca da Noè, che, portando un ramoscello d'ulivo, preannunciava la fine del castigo del diluvio. Le attività del personale del Centro di Detenzione, che coinvolgono la Chiesa e l'Università Cattolica di Lublino, portano alla maturazione di una vita buona una volta liberi.

I detenuti scrivono al Papa

I detenuti hanno consegnato all'arcivescovo Gallagher una lettera per il Papa. È stato firmato da diverse decine di detenuti e da catechisti del Cammino Neocatecumenale, che dal maggio dell’anno scorso evangelizza nel Centro di detenzione di Lublino guidando già quattro comunità. La maggior parte degli studenti partecipanti all'incontro segue la formazione spirituale del Cammino Neocatecumenale. "Sentiamo che la Chiesa si prende cura di noi, attraverso l'evangelizzazione e la possibilità dell'educazione. Vediamo che non siamo cancellati, che c'è un futuro buono davanti a noi”, ha dichiarato il responsabile della prima comunità, porgendo una lettera riccamente decorata, con fotografie di affreschi e della liturgia.

Il Centro studi della KUL

Mosnignor Gallagher ha visitato le aule in cui si svolgono le lezioni. Un gruppo aveva appena avuto una lezione sulla cooperazione con le organizzazioni non governative, un altro stava iniziando una lezione sull'etica.

Mirosław Kalinowski, rettore dell'Università Cattolica di Lublino, ha poi accompagnato il presule nella sala comune centrale del Centro di detenzione, dove si svolgono anche le celebrazioni che hanno a che fare con l'università, come la recente inaugurazione dell'anno accademico. Accanto alla sala comune si trova anche una cappella con grandi affreschi, dipinti dai detenuti e da un discepolo di Kiko, raffiguranti Cristo con gli Apostoli e “le Donne alla Tomba Vuota”.

Dal 2013, alcune decine di detenuti hanno completato i loro studi alla KUL e più dell'80% dei laureati dopo aver lasciato il carcere non ha più intrapreso la via del crimine”.