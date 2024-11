Diocesi di Roma, Tarantelli Baccari nuovo vicegerente

Finora coordinatore dell’ambito giuridico e amministrativo della stessa Diocesi, viene nominato anche vescovo ausiliare

Vatican News

Don Renato Tarantelli Baccari è stato nominato oggi, 21 novembre, da Papa Francesco nuovo vicegerente della Diocesi di Roma. Finora coordinatore dell’ambito giuridico e amministrativo della stessa Diocesi, il Papa lo ha nominato anche vescovo ausiliare assegnandogli la sede titolare di Campli. Assume l'incarico finora svolto dal cardinale eletto Baldo Reina, nominato dal Pontefice nuovo vicario di Roma durante l'annuncio, lo scorso 6 ottobre, del prossimo Concistoro.

Nato il 25 aprile 1976 a Roma, Tarantelli Baccari ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e la Licenza in Diritto Canonico. Ha ricevuto l’prdinazione presbiterale il 22 aprile 2018 per la Diocesi di Roma. È vicario episcopale giuridico-amministrativo e Coordinatore dell’ambito giuridico e dell’ambito dell’amministrazione dei beni e delle risorse del Vicariato di Roma, rettore della Chiesa di Santa Maria del terzo millennio alle Tre Fontane, primicerio delle Arciconfraternite del SS. Sacramento e di Maria SS. del Carmine e di Maria SS. del Buon Consiglio e dei Pellegrini.