Sinodo, due forum di studio dedicati alla figura del vescovo e al popolo di Dio

Nel pomeriggio, tra le 18 e le 19.45, due appuntamenti in simultanea - ospitati dalla curia generalizia dei gesuiti e dall’Augustinianum - offrono un approfondimento teologico-pastorale sui due temi. Diretta con traduzione simultanea sui canali linguistici YouTube di Vatican News

Il Sinodo in corso in Vaticano si “sdoppia” per aprire una serie di focus di approfondimento su alcuni snodi centrali della riflessione che sta impegnando i partecipanti all'assise. Accadrà oggi pomeriggio e avverrà nuovamente il 16 ottobre con quattro forum teologico-pastorali, aperti anche alla partecipazione del pubblico in presenza o in streaming.



I forum di oggi



I primi due in programma tra le 18 e le 19.45 di oggi si svolgono in contemporanea e trattano del “Popolo di Dio soggetto della missione” - forum questo ospitato nell’aula magna della Curia Generalizia Gesuiti (clicca qui per seguire il live streaming) - e del “ruolo e l’autorità del Vescovo in una Chiesa sinodale”, in questo caso ospitato nell’aula magna del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum (clicca qui per seguire il live streaming). Ciascun forum conterà sulla presenza di teologi o teologhe, esperti o esperte di diritto canonico e di un vescovo, con una prima parte dell’incontro a disposizione dei relatori e una seconda dedicata alle eventuali domande poste dal pubblico.

Un Sinodo con l’apporto di vari esperti



I forum, spiega una nota, rispondono "alla necessità, emersa nella Prima Sessione della XVI Assemblea, di continuare l’approfondimento teologico, canonistico e pastorale del significato della sinodalità per i diversi aspetti della fede della Chiesa e di offrire a teologi e canonisti la possibilità di dare il loro apporto ai lavori dell’Assemblea”.

I forum del 16 ottobre



Con modalità analoghe mercoledì prossimo si svolgeranno altri due appuntamenti teologico-pastorali, uno sul tema della “mutua relazione Chiesa locale-Chiesa universale” (Curia dei Gesuiti), l’altro sull’“esercizio del primato e il Sinodo dei Vescovi (Augustinianum). Oltre ai partecipanti al Sinodo, ai forum sono invitati i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede e chiunque sia interessato, in base alla disponibilità di posti disponibili.