Sinodalità ed ecumenismo, un solo cammino

Nel briefing di oggi, 10 ottobre, sui lavori dell’assise sulla sinodalità, al centro il tema dell'unità dei cristiani: ospiti il cardinale Koch, il metropolita ortodosso Job, il vescovo anglicano Warner e la pastora mennonita Graber. Domani la veglia ecumenica con la Comunità di Taizé a Piazza dei Protomartiri Romani

Roberto Paglialonga e Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Incoraggiamenti alla creatività e al “desborde” - “traboccamento" in spagnolo - sono giunti stamani ai membri del Sinodo da parte del relatore speciale, padre Giacomo Costa, su indicazione della Segreteria generale. A farlo sapere, nel corso del consueto briefing con la stampa, è Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione e presidente della Commissione per l’informazione sinodale, intervenuto oggi, 10 ottobre, nella Sala Stampa della Santa Sede, assieme a Sheila Peres, segretaria della stessa Commissione.

Consegnate le relazioni conclusive da parte dei Circoli

I lavori del Sinodo di questa mattina, ai quali hanno preso parte 342 membri, si sono svolti esclusivamente all’interno dei Circoli minori, senza interventi liberi, e sono state consegnate le relazioni conclusive sul secondo modulo dei lavori. Inoltre, sottolinea Ruffini, in apertura sono state fornite “alcune indicazioni metodologiche”, appunto con un “incoraggiamento alla creatività e al ‘traboccamento'”. Una parola, questa, ricorda il capo Dicastero, usata nell’idioma spagnolo “desborde”, e che corrisponde a quella “utilizzata dal Papa in Querida Amazonia” e sempre dallo stesso Francesco indirizzata ai “lavori del Sinodo sull’Amazzonia nel 2019”. L’augurio - riferisce Ruffini - “è quindi che possa esserci un sempre maggiore ‘desborde’, un traboccamento ‘radicato in una profonda inquietudine, in un vivace desiderio”.

Nel pomeriggio si procederà con i lavori di condivisione e discernimento sul terzo modulo dell’Instrumentum Laboris, la sezione “Percorsi”, illustra Peres nel suo intervento, preceduti in diretta streaming dal momento di preghiera e della meditazione del domenicano Timothy Radcliffe, cardinale eletto, e dell’introduzione al modulo da parte del cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale.

Un reciproco scambio di doni

Spazio viene poi dato agli ospiti della conferenza stampa, che verte sull’ecumenismo: un elemento, questo, che, insieme alla sinodalità, compone un binomio inscindibile. Tanto che il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, sintetizza: “Il cammino sinodale è ecumenico. E il cammino ecumenico non può che essere sinodale”. Definendo la dimensione ecumenica come “uno degli aspetti più rilevanti di questo Sinodo”, il porporato chiarisce come fondamentale, nella componente sia sinodale sia ecumenica, “lo scambio di doni, in cui si impara gli uni dagli altri, nella convinzione che nessuna Chiesa sia così ricca da non aver bisogno del contributo di altre Chiese e nessuna così povera da non potere offrire nulla”.

La santità è la via più sicura per l’unità

Il prefetto coglie l’occasione per evidenziare come la presenza di delegati fraterni sia più significativa in questa sessione rispetto alla precedente e assicura la loro partecipazione alla veglia ecumenica promossa per domani, 11 ottobre, in collaborazione con Taizé. A ispirare la preghiera che animerà l’incontro - riferisce - due testi conciliari dei quali ricorre il 60.mo anniversario: la costituzione dogmatica Lumen gentium e il Decreto sull’ecumensimo Unitatis redentegratio. Il luogo scelto per l’appuntamento che richiama i rappresentanti delle varie confessioni cristiane -piazza dei Protomartiri Romani - non è casuale: “Qui la tradizione colloca il martirio di Pietro. Per ricordarci - conclude il cardinale Koch - che la santità è la via più sicura per l’unità”.

Nel dialogo non “compromessi” ma basi per l’unità cristiana

Prende poi la parola, in francese, il primo dei tre delegati fraterni presenti alla conferenza: Sua Eminenza Job, metropolita di Pisidia e copresidente della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Su questioni quali il primato, la sinodalità, i ministeri e la conciliarità, quello tra ortodossi e cattolici - dichiara - “è un dialogo bilaterale cha va avanti da 20 anni con profitto, non solo per avvicinarci e riconciliarci ma perché può dare frutti nella vita interna di ciascuna Chiesa”.

A tale proposito, il metropolita segnala il recente documento del Dicastero per la Promozione dell’unità dei cristiani, “Il vescovo di Roma”: a colpirlo nella pubblicazione, rivela, “la convergenza di tutti questi dialoghi. Vuol dire che non si cerca solo qualche ‘compromesso’ tra Chiesa ma si pongono le basi per una vita comune, di unità cristiana”.

Uno spazio protetto, dove aprire i cuori gli uni agli altri

Sul valore dell’esperienza relazionale, che è la differenza principale rispetto ai sinodi della Chiesa inglese, si sofferma Sua Eccellenza Martin Warner, vescovo di Chichester e copresidente del “English-Welsh Anglican-Roman Catholic Committee”.

Da quando l’allora primate anglicano, Michael Ramsey, ricevette da Paolo VI l’anello episcopale, rimarca, “possiamo guardarci reciprocamente, riconoscere le differenze ma anche l’importanza dello scambio di doni per crescere nelle rispettive esperienze”. Diversamente dalle sessioni sinodali anglicane, quelle cattoliche sono caratterizzate dalla preghiera e dal silenzio, e soprattutto “non sono legislative”: questo, secondo il vescovo Warner, garantisce “uno spazio protetto, dove aprire i cuori gli uni agli altri, nella conversazione dello Spirito, per guardare in modo creativo e coraggioso alle sfide di questo secolo”.

Ogni voce è importante

Infine, la reverenda Anne-Cathy Graber, pastore della Conferenza Mennonita Mondiale e segretario per le relazioni ecumeniche, per la prima volta al Sinodo, si dice “sorpresa per l’invito”, dal momento che appartiene a una chiesa “poco nota”, nata dalla riforma del XVI secolo e caratterizzata dal battesimo dei credenti e dalla non violenza attiva. “La Chiesa cattolica - riflette - non ha bisogno della nostra voce, che è molto minoritaria, ma proprio questo dice molto della sinodalità, dimostra che ogni voce conta, ogni voce è importante”. Per il pastore Graber “l’unità dei cristiani non è solo la promessa del domani, è qui e ora, la possiamo già vedere. Non siamo solo vicini ma apparteniamo allo stesso corpo di Cristo, siamo membri gli uni degli altri, come diceva san Paolo”. Anche se privi di diritto di voto come delegati fraterni, “la nostra voce e presenza sono state accolte come quelle di tutti gli altri. La pari dignità del battesimo è visibile. Non c’è una Chiesa potente che domina dall’alto. Siamo, tutti, un popolo che insieme cammina e cerca”.

L’ecumenismo non è in crisi

La sessione relativa alle domande tocca in particolare i temi dei rapporti all’interno del dialogo ecumenico e tra primato del Vescovo di Roma e sinodalità. Quanto si sta facendo, spiega il cardinale Koch, “dimostra che non vi è una crisi dell’ecumenismo, ma diverse sfide che esso affronta”. È vero, ha proseguito stimolato dalla stampa, che “si vive una situazione triste, provocata anche dalle parole del patriarca di Mosca e capo della Chiesa ortodossa russa Kirill, che ha causato rottura con Costantinopoli, ma occorre distinguere queste posizioni dal cammino in corso”. Infatti, ricorda ancora, “c’è una commissione mista, cui partecipano 15 Chiese ortodosse, che prosegue il lavoro: ciò vuol dire che il dialogo continua nella speranza di creare un futuro migliore, anche con la speranza di preparare insieme una assemblea plenaria”.

L’importanza dei piccoli gesti

Un’assicurazione sottolineata anche dal metropolita di Pisidia: “La Chiesa di Cristo rimane in campo, nonostante le posizioni politiche espresse da Kirill, perché il dialogo teologico va avanti per porre basi solide”, dichiara. “Quello in corso è un movimento, non c’è alcuna pausa nel nostro cammino”, aggiunge Koch: “Il movimento ecumenico si realizza, appunto, camminando insieme, pregando insieme, collaborando insieme. Gesù stesso – conclude su questo punto – non ordina l’unità dei cristiani, ma prega per essa: cosa possiamo dunque fare noi di meglio, se non pregare che possa realizzarsi come dono dello Spirito Santo?”. Forse “quello che ci si aspetta – si immette la reverenda Graber – sono “piccoli gesti simbolici di riconciliazione, che ancora mancano”. Sul rapporto tra primato petrino e sinodalità, il cardinale Koch ha chiarito che “possiamo affermare che sinodalità e primato non sono in contrapposizione, anzi: l’uno non esiste senza l’altra e viceversa”, aggiungendo che “il primato non è un’opposizione, ma un’opportunità su cui discutere e trovare un punto d’incontro”.

L’ospitalità dei sacramenti, una questione da approfondire

Quanto, invece, alla questione dell’ospitalità dei sacramenti, è stato ricordato che il Papa ha istituito un apposito gruppo di lavoro, e che “ancora non c’è uno stesso livello di visione della Chiesa e dei sacramenti nel dialogo tra le Chiese d’occidente”. Si spera, ha detto Job, “di poter arrivare a definire un’unica data per la Pasqua tra cristiani e ortodossi, ma al momento questo è solo un augurio”. Relativamente ai cosiddetti ministeri femminili, invece, il prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani evidenzia “la delicatezza del tema, su cui il Papa ha istituito 10 gruppi di lavoro, ma su cui anche il Dicastero per la Dottrina della Fede sta lavorando da tempo: due Commissioni di studio non sono arrivate a una conclusione univoca, segno che c’è bisogno di ulteriore approfondimento. È importante perciò, qui, coniugare la passione delle domande in tal senso con la pazienza dello studio”, conclude il porporato.