Ruiz Mainardi nominato nunzio in Benin e Togo

Da oltre vent'anni nel servizio diplomatico della Santa Sede, finora capo ufficio del personale della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, compierà 60 anni il prossimo novembre. Il Papa lo ha elevato alla sede titolare di Ursona con dignità di arcivescovo

Vatican News

Monsignor Rubén Darío Ruiz Mainardi è stato nominato dal Papa oggi, 28 ottobre, nunzio apostolico in Benin e Togo. Finora capo ufficio del personale della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, consigliere di Nunziatura, il Pontefice lo ha elevato in pari tempo alla sede titolare di Ursona, con dignità di arcivescovo.

L'annuncio è stato dato questa mattina, dopo le 12, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, alla presenza del sostituto, l'arcivescovo Edgar Peña Parra, del segretario per i Rapporti con gli Stati e le Relazioni internazionali, monsignor Paul Richard Gallagher, dell'arcivescovo Luciano Russo della Terza Sezione e del personale dei diversi uffici.

Il nuovo nunzio con i superiori della Segreteria di Stato

Nato a Córdoba, in Argentina, nel 1964, Ruiz Mainard compierà 60 anni il prossimo 17 novembre. È stato ordinato sacerdote il 26 maggio 1991, incardinandosi nella Diocesi di Santo Tomé. Ha ottenuto la licenza in Teologia Dogmatica e il Dottorato in Diritto Canonico.

Nel Servizio diplomatico della Santa Sede è entrato il 1° marzo 2000, prestando in questi anni la propria opera per le Rappresentanze Pontificie nella Repubblica del Congo e Gabon, Slovenia e Macedonia, Svizzera e Liechtenstein, Cuba, Repubblica Centrafricana e Ciad e Francia e da ultimo nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

Conosce il francese, l’inglese, l’italiano e il portoghese.