I ponteggi attorno al baldacchino in San Pietro (AFP or licensors)

L'8 ottobre visita guidata alla Cattedra e al Baldacchino di San Pietro

Per le 9.30, nella Sala del Capitolo della Fabbrica di San Pietro, è stata organizzata una visita per la stampa sui ponteggi del cantiere per ammirare da vicino, ad oltre 20 metri di altezza, l’opera di Bernini e i restauri giunti al termine

Vatican News La Fabbrica di San Pietro organizza per i giornalisti, martedì 8 ottobre alle 9.30 nella Sala del Capitolo, una esclusiva visita sui ponteggi del cantiere del Baldacchino e della Cattedra di San Pietro. Si potranno ammirare da vicino, ad oltre 20 metri di altezza, l’opera dell’architetto Gian Lorenzo Bernini e i restauri giunti al termine. All’incontro saranno presenti l’ingegner Alberto Capitanucci, responsabile dell’Area Tecnica della Fabbrica, e padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro. Durante la visita verranno fornite maggiori informazioni sui lavori e annunciata la data di inaugurazione. Un restauro di grande valore Il restauro è di grande valore simbolico perché il Baldacchino in bronzo dorato, che si erge solenne al di sopra dell’altare maggiore, segna con la sua magnificenza il luogo della Tomba dell’Apostolo Pietro al quale la Basilica Vaticana è dedicata. "Un restauro impegnativo e necessario - si legge in una nota della Fabbrica - ma anche di particolare significato perché intrapreso nella prospettiva dell’ormai prossimo Giubileo del 2025". Ultimo intervento del 1758 Realizzato da Gian Lorenzo Bernini per il Papa Urbano VIII tra il 1624 e il 1635, è alto quasi 29 metri e si innalza su quattro slanciate colonne tortili ispirate alle due colonne marmoree disposte attorno alla tomba di Pietro nell’antica basilica. L’ultimo intervento sul Baldacchino di San Pietro risale all’anno 1758: vi lavorò per circa tre mesi una nutrita squadra di operai e di maestranze specializzate (fino a sessanta persone al giorno). Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui