Il parroco di Gaza: grazie al Papa per la colletta. Qui tutti hanno bisogno di tutto

In un video il ringraziamento di padre Romanelli e dei tanti assistiti nella sua parrocchia, che hanno ricevuto gli oltre 60 mila euro raccolti ieri dal cardinale Krajewski tra i partecipanti al Sinodo e il contributo dell’Elemosineria Apostolica

Sono parole di ringraziamento quelle che arrivano direttamente dal buio di Gaza. Padre Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, ha voluto inviare un video al cardinale Konrad Krajewski per ringraziare dell’aiuto ricevuto, frutto della colletta fatta ieri pomeriggio al Sinodo e del contributo dell'Elemosineria Apostolica.

"Aiutiamo migliaia di famiglie"

Nel filmato il sacerdote argentino è circondato da tanti bambini e dalle persone che hanno trovato rifugio nella sua chiesa fin dall’inizio della rappresaglia israeliana.

“Vogliamo ringraziarvi – dice nel video - siamo qui con una piccola rappresentanza di quelli che sono nella nostra chiesa della Sacra famiglia a Gaza. Vogliamo ringraziare Papa Francesco e tutti i padri sinodali per quanto è stato fatto e per l’aiuto che avete inviato attraverso l’Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski. Vi ringraziamo veramente per la preghiera e per la vicinanza e l’aiuto concreto. Sappiate che l’aiuto è nei conti della Nunziatura a Gerusalemme quindi vi ringraziamo, qui vi salutano tutti, tutti hanno bisogno di tutto qui e fuori. Aiutiamo migliaia di famiglie”.