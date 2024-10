Le biografie dei nuovi cardinali del Concistoro dell'8 dicembre 2024

Cenni biografici dei 21 nuovi membri del Collegio cardinalizio annunciati da Papa Francesco all'Angelus di domenica 6 ottobre

1. S.E. Mons. Angelo Acerbi, Nunzio Apostólico

È nato il 23 settembre 1925 a Sesta Godano (Italia) ed è stato ordinato presbitero il 27 marzo 1948 per l’allora Diocesi di Pontremoli. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1956, ha prestato il proprio servizio nelle Rappresentanze Pontificie in Colombia, Brasile, Francia, Giappone e Portogallo, nonché nel Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa della Segreteria di Stato. San Paolo VI, il 22 giugno 1974, lo ha nominato Pro-Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda e Delegato Apostolico nell’Oceano Pacifico,

assegnandogli la Sede titolare di Zella e il titolo personale di Arcivescovo; lo stesso Santo Pontefice, il 30 giugno successivo, gli ha conferito l’Ordinazione episcopale nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. San Giovanni Paolo II, poi, lo ha inviato come Nunzio in Colombia – dove, assieme ad altri diplomatici, fu ostaggio per sei settimane dai guerriglieri del Movimiento 19 de Abril – e, successivamente, in Ungheria e Moldavia e nei Paesi Bassi. Dal 2001 al 2015 ha ricoperto l’Ufficio di Prelato del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta.

2. S.E. Mons. Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO Arcivescovo di Lima (Peru)



È nato a Lima il 28 febbraio 1950. Entrato nel Seminario maggiore Santo Toribio di Mogrovejo dell’arcidiocesi di Lima, è stato inviato a Roma per i suoi studi ecclesiastici dove, nel 1979, ha ottenuto il Baccellierato in Filosofia e, nel 1983, in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato ordinato presbitero incardinandosi nell’arcidiocesi di Lima il 15 luglio 1984. Ha ottenuto, nel 1985, la Licenza e, nel 1987, il Dottorato in Teologia Dogmatica sempre presso la Pontificia Università Gregoriana.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Docente di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica del Perú (dal 1987 fino ad oggi); Assessore dell’Unione Nazionale degli Studenti Cattolici (1987-1998); Vicario parrocchiale nella parrocchia diSan Francisco de Asís (1987-1990); Vicario parrocchiale della parrocchia di La Encarnación (1990-1991); Responsabile arcidiocesano della Pastorale Universitaria di Lima e Collaboratore presso la parrocchia diSan Juan Apóstol(1991-1999); Vicario per la pastorale giovanile di Lima, Organizzatore della vicaria per la gioventù e Responsabile per la pastorale vocazionale (1996-1999); Assessore Nazionale della Commissione Episcopale per la gioventù della Conferenza Episcopale peruviana (1990-2001); Vicario parrocchiale della parrocchia di San Juan Apóstol (1999-2001); Assessore nazionale per la pastorale giovanile (2000); Parroco della parrocchia della Virgen Medianera (2002-2009); Direttore delle relazioni con la Chiesa e Membro del Consiglio Universitario della Pontificia Università Cattolica del Perú (2003-2006); Parroco della parrocchia di San Lázaro (2010-2015).

Il 25 gennaio 2019 Papa Francesco l’ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Lima (Perú).

3. S.E. Mons. Vicente BOKALIC IGLIC C.M., Arcivescovo di Santiago del Estero (Primado de la Argentina).

È nato l’11 giugno 1952 a Lanús (Buenos Aires). Nel 1970 è entrato nella Congregazione della Missione (Lazzaristi). Ha fatto gli studi filosofici presso il Collegio Maximo dei Gesuiti a San Miguel, e quelli teologici nel Seminario di Buenos Aires. Ha emesso i voti perpetui il 5 giugno 1976. Ordinato sacerdote il 1° aprile 1978, è stato incaricato della Pastorale vocazionale e

giovanile di Buenos Aires e, dal 1981 ha esercitato anche l’ufficio di Vicario Parrocchiale di Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Dal 1983 al 1986 è stato formatore ed economo, e dal 1987 al 1990 superiore nel Seminario della Congregazione della Missione. Dal 1991 al 1993 ha lavorato ancora nella Parrocchia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, dal 1994 al 1997 è stato missionario nella Prelatura di Deán Funes e, dal 1997 al 2000, Superiore del Seminario della sua Congregazione a San Miguel. Missionario e Parroco nella diocesi di Goya dal 2000 al 2003, dal dicembre del 2003 al dicembre del 2009 ha esercitato l’ufficio di Superiore Provinciale della Congregazione della Missione. Quindi è stato destinato nuovamente alla Parrocchia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa di Buenos Aires. Il 15 marzo 2010 è stato nominato Vescovo titolare di Summa ed Ausiliare di Buenos Aires (Argentina). Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 29 maggio dello stesso anno.

Il 23 dicembre 2013, Papa Francesco l’ha nominato Vescovo di Santiago del Estero (Argentina). Il 22 luglio 2024, Il Santo Padre ha elevato la Diocesi di Santiago del Estero (Argentina) al rango di Arcidiocesi primaziale di Argentina, e l’ha nominato primo Arcivescovo di Santiago del Estero (Argentina).

4. S.E. Mons. Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador).

È nato ad Azogues l’11 ottobre 1955. Ha frequentato il Seminario minore francescano in Azogues e Quito, ha studiato filosofia e teologia nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador ed ha ottenuto il Dottorato in filosofia presso l’Antonianum di Roma. È stato ordinato presbitero il 3 settembre 1983. Ha svolto i seguenti incarichi: aiutante del Maestro dei novizi O.F.M. e poi Maestro di noviziato di Riobamba; membro del Consiglio Provinciale

dell’Ordine, incaricato della pastorale vocazionale e della formazione degli aspiranti della provincia francescana; Direttore dell’Istituto filosofico-teologico “Card. B. Echeverría” di Quito; Segretario del settore per l’ecumenismo della Commissione Episcopale di Magistero e Dottrina della Conferenza Episcopale Ecuadoriana.

Nell’agosto 2000 è stato eletto Ministro Provinciale dei Francescani della Provincia dell’Ecuador e Vicepresidente della Conferenza dei Religiosi. Dal 2003 fino al 2009 è stato Definitore dell’Ordine Francescano e Delegato del Ministro Generale per le Province Francescane dell’America Latina e del Caribe. Il 20 aprile 2009 è stato nominato Arcivescovo di Cuenca, ricevendo la consacrazione episcopale il 4 luglio successivo. Nel periodo 2001-2014 è stato Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Ecuadoriana. Dal 24 settembre 2015 è Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador).

5. S.E. Mons. Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB Arcivescovo di Santiago de Cile (Cile)



È nato il 10 marzo 1957 a Santiago de Chile. Dopo essersi laureato in Ingegneria civile presso la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha compiuto gli studi filosofici e teologici nel Pontificio Seminario Maggiore di Santiago. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 6 aprile 1991 per l’Arcidiocesi di Santiago de Chile. Ha svolto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: Licenza in Teologia Morale presso la Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma; Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma; Master in Bioetica presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia di Roma; Vicario parrocchiale;

Delegato Episcopale per la Pastorale Universitaria; Professore di Teologia Morale e Bioetica nelle Facoltà di Teologia e di Medicina della Pontificia Universidad Católica de Chile e nel Seminario Maggiore; Parroco di Santa María de la Misericordia; Moderatore della Curia e Presidente Delegato del Consiglio economico dell’Arcidiocesi di Santiago de Chile; Membro della Pontificia Accademia per la Vita (dal 2001).

Il 6 aprile 2006 è stato nominato Vescovo titolare di Noba ed Ausiliare di Santiago de Chile, ricevendo la consacrazione episcopale il 3 giugno successivo.

Il 20 aprile 2011 è stato nominato Arcivescovo di Concepción e, il 25 ottobre 2023, arcivescovo di Santiago de Chile.

Attualmente è Vice Presidente della CECH.

6. S. E. Mons. Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., Arcivescovo di Tokyo (Giappone).

È nato il 1° novembre 1958 nella prefettura di Iwate, diocesi di Sendai. Ha studiato in Giappone. Ha fatto la professione perpetua nella Congregazione dei Missionari Verbiti nel marzo 1985 ed è stato ordinato sacerdote nel marzo 1986. Ha completato gli studi presso lo "Spiritual Institute of Sacred Heart" a Melbourne (Australia).

È stato: 1986-1992: Missionario nelle diocesi di Accra e di Koforidua, in Ghana; 1993-1994: Formatore e vice-prefetto dei postulanti dei Verbiti in Giappone, e direttore per le vocazioni

dell'Istituto; 1994-1999: Consigliere provinciale dei Verbiti. Dal 1994: Insegnante presso l'Università Nanzan, membro di "International Aid Committee" della Conferenza Episcopale del Giappone.

Dal 1996 è Coordinatore dell'Ufficio "Giustizia e Pace" nella zona dell'Asia e del Pacifico dei Verbiti.

Dal 1998: Membro della Caritas Japan e rappresentante dei Vescovi giapponesi per varie conferenze e riunioni internazionali.

Dal 1999: Superiore Provinciale dei Verbiti in Giappone (secondo mandato dal 2002). Direttore esecutivo di Caritas Japan. Membro del comitato per la formazione permanente del clero della diocesi di Nagoya. Prima dell'insediamento come arcivescovo di Tokyo nel 2017, ha servito come vescovo di Niigata dal 2004, quando è stato nominato per la prima volta come vescovo.

7. S.E. Mons. Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, Vescovo di Kalookan (Filipinas)

È nato a Betis, Guagua, Pampanga, nell’arcidiocesi di San Fernando, il 2 marzo 1959. È stato ordinato sacerdote il 12 marzo 1983 per l’arcidiocesi di San Fernando. Dopo un anno come Vice-parroco, è stato Direttore del Mother of God Counsel Seminary sino al 1986. Dal 1986 al 1991 ha studiato all'estero, conseguendo la Licenza e poi il Dottorato in S. Teologia presso la Catholic University of Louvain, e frequentando i corsi dell'Ecole Biblique de Jerusalem ove è stato diplomato.

Rientrato in Patria ha svolto diversi ruoli di direzione ed insegnamento nell'équipe educativa del seminario arcidiocesano. Nel 2002 è diventato direttore del Dipartimento di Teologia del seminario, continuando ad insegnare Sacra Scrittura. Nel medesimo anno è stato eletto Vice-presidente dell'Associazione dei biblisti cattolici delle Filippine e Vicepresidente dell'Archidiocesan Media Apostolate Networks. È autore, a livello sia accademico che divulgativo, di diverse pubblicazioni sulla Sacra Scrittura.

Il 27 maggio 2006 è stato nominato, da Benedetto XVI, Vescovo titolare di Guardialfiera ed Ausiliare di San Fernando, ed è stato consacrato il 10 luglio successivo. Il 14 ottobre 2015, è stato nominato Vescovo di Kalookan (Filippine).

8. S. E. Mons. Ladislav NEMET, S.V.D., Arcivescovo di Beograd - Smederevo, (Serbia)

È nato il 7 settembre 1956 a Odžaci, nella Diocesi di Subotica (Serbia). Nel 1977 è entrato nella Società del Verbo Divino ed è stato ordinato sacerdote il 1° maggio 1983.

Ha conseguito il Dottorato in Teologia dogmatica presso laPontificia Università Gregoriana di Roma.

Ha svolto i seguenti incarichi: Missionario nelle Filippine; Docente in Polonia, Austria e Croazia; Collaboratore della Missione Permanente della Santa Sede presso l’ONU a Vienna; Provinciale della Provincia Ungherese della Società del Verbo Divino; Segretario Generale della Conferenza Episcopale Ungherese.

È stato nominato Vescovo di Zrenjanin il 23 aprile 2008. Nel 2021, è stato rieletto per un secondo mandato come Presidente della Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio; inoltre, è Vice Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE).

9. S.E. Mons. Jaime SPENGLER, O.F.M., Arcivescovo di Porto Alegre (Brasil)

È nato il 6 settembre 1960, a Blumenau, nello Stato di Santa Catarina, nell’omonima diocesi. Ha fatto il postulandato francescano a Guaratinguetá (1981) e il noviziato a Rodeio (1982); ha emesso la professione perpetua nel 1985 ed è stato ordinato sacerdote il 17 novembre 1990.

Ha compiuto gli studi di Filosofia presso l’Istituto Filosofico São Boaventura a Campo Largo e quelli di Teologia, prima presso l’Istituto Teologico Francescano a Petrópolis (1986-1987) e poi presso l’Istituto Teologico di Gerusalemme (1987-1990), nel quale ha ottenuto la licenza in Sacra Scrittura. Successivamente ha ottenuto a Roma, presso il Pontificio Ateneo Antonianum, la Laurea in Filosofia (1995-1998).

Ha svolto i seguenti incarichi: Professore nel Noviziato Francescano a Rodeio, Maestro dei Postulanti (1990); Professore nel Postulandato e Vicario parrocchiale a Guaratinguetá (1991-1994); Professore e Vice-Rettore dell’Istituto di Filosofia São Boaventura a Campo Largo (2000-2003); Assistente Religioso della Federação Brasileira das Irmãs Concepcionistas (2001-2002); Superiore locale e Vicario Parrocchiale della Parrocchia Senhor Bom Jesus, nell’arcidiocesi di Curitiba (2004-2006), Professore di Filosofia alla Facoltà São Boaventura a Curitiba (2000- 2003); Vice-presidente dell’Associazione Francescana di Ensino Senhor Bom Jesus a Campo Largo e Guardiano del Convento Locale.

Il 10 novembre 2010 è stato nominato Vescovo titolare di Patara ed Ausiliare di Porto Alegre. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 5 febbraio 2011. Il 18 settembre 2013, è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Porto Alegre (Brasile).

10. S.E. Mons. Ignace BESSI DOGBO, Arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio)



È nato il 17 agosto 1961 a Niangon-Adjamé, Diocesi di Yopougon. È stato ordinato sacerdote il 2 agosto 1987. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Ministero parrocchiale (1987-1989); Licenza in Esegesi presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma; direttore Diocesano delle Pontificie Opere Missionarie (1993-1995); Vicario Generale di Yopougon (1995-2004); Parroco della Cattedrale Yopougon (1997-2004); Professore di Lingue Bibliche nel Seminario Maggiore Saint Paul d’Abadjin Kouté; Assistente Spirituale Diocesano della J.E.C.

È stato eletto Vescovo della Diocesi di Katiola il 19 marzo 2004 ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 4 luglio successivo; Presidente della Conferenza Episcopale (2017-2023); dal 2017, Amministratore Apostolico ad nutum Sanctae Sedis dell’Arcidiocesi Metropolita di Korhogo; dal 2021 al 2024, Arcivescovo Metropolita di Korhogo. Il 20 maggio 2024, è stato nominato Arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio).

11. S.E. Mons. Jean-Paul VESCO, O.P., Arcivescovo di arcivescovo di Alger (Algeria)



È nato a Lyon (Francia) il 10 marzo 1962. Ha ottenuto la Laurea in Giurisprudenza e ha esercitato la professione forense presso uno studio di un Avvocato a Lyon, fino alla scelta di entrare nell’Ordine dei Padri Predicatori. Nel 1995 ha incominciato l’anno di noviziato e ha emesso la prima professione religiosa il 14 settembre 1996. È stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2001 a Lyon. È giunto nella diocesi di Oran (Algeria) il 6 ottobre 2002 presso il convento di Tlemcen. Nel 2004 è stato scelto come delegato della diocesi per la preparazione dell’Assemblea Interdiocesana di Algeria ( AIDA). Dal 2005 è stato Vicario generale della medesima diocesi e dal 2007 ha assunto anche l’ufficio di Economo diocesano. Il 16 ottobre 2007 è stato eletto Superiore della Comunità dei Domenicani di Tlemcen, incarico che ha ricoperto fino al gennaio 2011, quando è stato eletto Superiore Provinciale di Francia. Il 1° dicembre 2012, è stato nominato Vescovo di Oran (Algeria), fino al 27 dicembre 2022, quando Il Santo Padre l’ha nominato Arcivescovo Metropolita Alger (Algeria).

12. S.E. Mons. Paskalis Bruno SYUKUR, O.F.M., Vescovo di Bogor (Indonesia)

È nato il 17 maggio 1962 a Ranggu, nella diocesi di Ruteng, nell’Isola di Flores (Indonesia). Dopo la scuola primaria, ha frequentato il Seminario minore Pius X di Kisol. Ha compiuto gli studi filosofici preso la facoltà di Filosofia Driyakara di Jakarta, quindi ha proseguito gli studi teologici alla facoltà di Teologia di Yogyakarta. Ha emesso la professione solenne con i Francescani Minori il 22 gennaio 1989. È stato ordinato sacerdote il 2 febbraio 1991.

Ha svolto poi i seguenti incarichi: 1991-1993: Ministero nella parrocchia di Moanemani, diocesi di Jayapura (Papua Occidentale); 1993-1996: Studi per la Licenza in Spiritualità presso l’Antonianum, a Roma; 1996-2001: Maestro dei Novizi a Depok; 1998-2001: Guardiano della Comunità O.F.M. a Depok e Membro del Consiglio Provinciale; 2001-2009: Ministro Provinciale in Indonesia; dal 2009: Definitore Generale O.F.M. per l’Asia e l’Oceania a Roma.

Il 21 novembre 2013, Papa Francesco l’ha nominato Vescovo della diocesi di Bogor (Indonesia).

13. S. E. Mons. Dominique Joseph MATHIEU, O.F.M. Conv., Arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran)



È nato il 13 giugno 1963 ad Arlon, Belgio. Dopo gli studi liceali, è entrato nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Ha emesso la professione solenne nel 1987 ed è stato ordinato sacerdote il 24 settembre 1989. Dal 2013 è stato incardinato nella Custodia Provinciale d’Oriente e di Terra Santa. Nell’ambito del suo Ordine, ha ricoperto diversi incarichi: Promotore vocazionale, Segretario, Vicario e Ministro Provinciale della Provincia Belga dei Frati Minori Conventuali, diventando Delegato Generale dopo l’unificazione con la Provincia di

Francia; Rettore del Santuario nazionale di Sant’Antonio di Padova a Bruxelles e Direttore della relativa Confraternita. È stato anche Presidente di due diverse Associazioni senza scopo di lucro legate alla presenza dei Frati Minori Conventuali in Belgio, con ruoli di responsabilità nella Scuola Cattolica di Landen.

È stato Presidente della Federazione Europa Centrale dei Frati Minori Conventuali e Membro della Commissione Internazionale per l’Economia del suo Ordine. Trasferitosi in Libano nel 2013, nella Custodia Provinciale d’Oriente e di Terra Santa è stato Segretario Custodiale, Formatore, Maestro dei Novizi e Rettore dei Postulanti e dei candidati. Dal 2019 è stato Definitore Generale e Assistente Generale per la Federazione Europa Centrale dei Frati Minori Conventuali.

Il 8 gennaio 2021, è stato nominato Arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran).

14. S.E. Mons. Roberto REPOLE, Arcivescovo di Torino (Italia)



È nato a Torino il 29 gennaio 1967. Entrato in Seminario all’età di undici anni, ha compiuto gli studi superiori presso il Seminario minore, conseguendo la maturità classica presso il Liceo salesiano Valsalice di Torino nel 1986. Ha studiato filosofia e teologia nel Seminario arcivescovile di Torino e ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 13 giugno 1992. Dal 1992 al 1996 è stato Vicario parrocchiale presso la parrocchia di Gesù Redentore e collaboratore della parrocchia Ss. Nome di Maria in Torino. Ha proseguito gli studi di Teologia sistematica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, conseguendo la licenza nel 1998 e il dottorato nel 2001 con una tesi sul pensiero di Henri de Lubac in dialogo con Gabriel Marcel.

Dal 2001 ha insegnato Teologia sistematica presso la sede parallela di Torino della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della stessa città. Canonico della Real chiesa di San Lorenzo a Torino dal 2010, è stato presidente dell'Associazione Teologica Italiana dal 2011 al 2019; preside della sezione di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale e collaboratore della parrocchia Santa Maria della Stella a Druento.

Il 19 febbraio 2022 papa Francesco lo ha nominato 95-esimo Arcivescovo metropolita di Torino e Vescovo di Susa, unendo così in persona episcopi le due sedi. Il 7 maggio 2022 ha ricevuto l'ordinazione episcopale. In settembre 2022, il Consiglio Episcopale Permanente della CEI lo ha nominato membro della Commissione episcopale per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università. In ottobre 2022 ad Aosta i vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta lo hanno eletto vicepresidente della Conferenza piscopale di Piemonte e Valle d'Aosta (CEP).

15. S.E. Mons. Baldassare REINA, Vescovo ausiliare di Roma, già vice-gerente e, da oggi, Vicario Generale per la Diocesi di Roma.

È nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia ed Arcidiocesi di Agrigento. È entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995.

Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco diS. Leonead Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento.

Ha svolto inoltre i seguenti incarichi in Diocesi: Docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto di Scienze Religiose; Docente stabile presso lo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino; Direttore dell’Ufficio Cultura; Canonico del Capitolo Cattedrale; Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

Il 27 maggio 2022, è stato nominato Vescovo titolare di Acque di Mauritania e ausiliare di Roma. Il 6 gennaio 2023, Il Santo Padre l’ha nominato Vicegerente della Diocesi di Roma

16. S.E. Mons. Francis LEO, Arcivescovo di Toronto (Canada)

È nato il 30 giugno 1971 a Montréal (Canada). Nel 1990 è entrato nel Seminario ottenendo il Baccalaureato in Filosofia (1992), la Licenza e poi il Dottorato in Teologia (2005), con specializzazione in Studi Mariani, conseguiti presso l’International Marian Research Institute (IMRI), Università di Dayton (Ohio). È stato ordinato sacerdote il 14 dicembre 1996 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Montréal.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, è stato Vice-Parroco di Notre-Dame-de-la-Consolata (1996-2001); Amministratore della Parrocchia Saint-Joseph-de-Rivière-des-Prairies (2003-2005); Cappellano della Scuola Roscelli e Insegnante di religione del Collège Reine-Marie (2003-2005); Parroco di Saint-Raymond-de-Peñafort (2005-2006). Dal 2006 al 2008 è stato inviato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, ha operato nella Nunziatura Apostolica in Australia (2008-2011) e poi presso la Missione di Studio della Santa Sede a Hong Kong (2011-2012).

Rientrato a Montréal nel 2012, è stato nominato Direttore e Docente di Dogmatica del Seminario Maggiore, Direttore del Dipartimento di Diritto Canonico dell’IFTM e Vicepresidente dell’Opera Diocesana per le vocazioni. Dal 2013 al 2015 è stato Membro del Consiglio Presbiterale. Dal 2015 al 2021 è stato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Canadese. Nel 2021 ha ricevuto l’incarico di Vicario Generale e Moderatore della Curia Arcidiocesana di Montréal.

Il 16 luglio 2022 è stato nominato Vescovo titolare di Tameda ed Ausiliare di Montréal, ed è stato consacrato il 12 settembre successivo. Il 11 febbraio 2023 è stato nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Montréal.

17. S.E. Mons. Rolandas MAKRICKAS, Arciprete Coadiutore Basilica Papale di Santa Maria Maggiore



È nato a Biržai, in Lituania, il 31 gennaio 1972. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la Diocesi di Panevėžys, dal 1996 al 2001 è stato sotto- segretario della Conferenza episcopale lituana e responsabile del Comitato Nazionale del Grande Giubileo del 2000. Ha conseguito il Dottorato in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma nel 2004. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2006, ha prestato la sua opera presso le Rappresentanze

Pontificie in Georgia, in Svezia, negli Stati Uniti d’America e in Gabon, e presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Dal 15 dicembre 2021 al 19 marzo 2024 è stato commissario straordinario per la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. L’11 febbraio 2023 è stato nominato Arcivescovo titolare di Tolentino e il 15 aprile successivo ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma, dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Il 19 marzo 2024 è stato nominato dal Santo Padre Arciprete Coadiutore con diritto di successione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

18. S.E. Mons. Mykola BYCHOK, C.Ss.R., Vescovo dell’Eparchia Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini

È nato il 13 febbraio 1980 a Ternopil in Ucraina. Entrato nell’Ordine dei Redentoristi nel luglio 1997, si è formato in Ucraina e in Polonia, conseguendo la licenza in Teologia Pastorale.

Il 17 agosto 2003 ha emesso i voti perpetui, e il 3 maggio 2005 è stato ordinato sacerdote a Lviv.

Ha svolto i seguenti incarichi: missionario nella chiesa Madre del Perpetuo Soccorso a Prokopyevsk in Russia, Superiore del Monastero di San Giuseppe e Parroco della Parrocchia Madre del Perpetuo Soccorso a Ivano-Frankivsk in Ucraina, Economo della Provincia Redentorista di Lviv e dal 2015 Vicario della parrocchia di San Giovanni Battista in Newark, NJ, Arcieparchia di Philadelphia degli Ucraini.

Il 15 gennaio 2020 è stato nominato Vescovo dell’Eparchia Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini. Il 7 giugno 2020 è stato consacrato vescovo da Sua Beatitudine il Patriarca Sviatoslav Shevchuk nella Cattedrale di San Giorgio, Leopoli. Il 12 luglio 2021, festa dei Santi Pietro e Paolo nel Calendario Giuliano è stato intronizzato come terzo vescovo dell'Eparchia di Melbourne da Sua Grazia Peter Comensoli, Arcivescovo di Melbourne, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, Melbourne.

19. R.P. Timothy Peter Joseph RADCLIFFE, OP, teologo

Nato a Londra nel 1945, è entrato a far parte dell’ordine domenicano nel 1965. Al termine degli studi, compiuti a Oxford e a Parigi, ha intrapreso l’insegnamento della sacra Scrittura all’Università di Oxford. Ordinato sacerdote nel 1971, attivamente impegnato nel movimento per la pace, ha svolto il ministero pastorale anche fra i malati di AIDS.

Dal 1982 al 1988 è stato priore del convento di Oxford, poi provinciale d’Inghilterra dal 1988 al 1992, e infine maestro generale dell’ordine fondato da san Domenico dal 1992 al 2001. Oratore, conferenziere, predicatore e scrittore di fama internazionale, è membro del CAFOD (agenzia della chiesa cattolica d’Inghilterra e del Galles, impegnata nell’azione di sostegno caritativo e di sviluppo nei paesi d’oltremare) e della commissione teologica della Caritas internazionale.

Ha ricevuto lauree honoris causa dall’Università di Oxford e da altre istituzioni accademiche in Francia, Italia e Stati Uniti. Nel 2007 è stato insignito del Michael Ramsey Prize per gli scritti di teologia.

20. R. P. Fabio BAGGIO, C.S., sotto segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale



È nato a Bassano del Grappa nel 1965 e, nel 1976, ha fatto il suo ingresso nel Seminario Scalabrini-Tirondola dei Missionari di San Carlo, emettendo la professione perpetua nel 1991. L’anno successivo è stato ordinato Sacerdote. Nel 1998 ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontifica Università Gregoriana in Roma. Dal 1995 al 1997, a Santiago del Cile, oltre ad esercitare il ministero pastorale, ha svolto l’incarico di Consigliere della Commissione Episcopale per le Migrazioni del Cile (INCAMI).

In seguito, fino al 2002, è stato Direttore del Dipartimento per la Migrazione dell’Arcidiocesi di Buenos Aires, ricoprendo inoltre, nel 1999, il ruolo di Segretario Nazionale dell’Opera della Propagazione della Fede, Opere Missionarie Pontificie Argentina. Il 14 dicembre 2016 è stato nominato Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il 23 aprile 2022, il Santo Padre l’ha confermato come Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale anche con la responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti speciali

21. Mons. George Jacob KOOVAKAD, Officiale della Segretario di Stato, responsabile dei Viaggi papali

È Nato a Chethipuzha (India) I'11 agosto 1973. È stato ordinato Sacerdote il 24 luglio 2004, Incardinato a Changanacherry. Laureato in Diritto Canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2006, fu destinato alla Nunziatura Apostolica in Algeria, in qualità di Addetto. Il 2 marzo 2009, è stato trasferito alla Nunziatura Apostolica in Corea fino a febbraio 2012, quando è stato trasferito alla Nunziatura Apostolica in Iran. Il 16 febbraio 2015, fu trasferito alla Nunziatura apostolica in Costa Rica, Dal 10 luglio 2020, lavora in Segreteria di Stato, sezione per gli Affari Generali. il 10 luglio 2020. Dal 2021, Papa Francesco l’ha incaricato la organizzazione dei viaggi papali.