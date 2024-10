Missionari digitali di tutto il mondo pregano insieme per il Sinodo

Nella Giornata missionaria mondiale si è tenuto un momento di preghiera online trasmesso dalla Cappella Clementina della Basilica di San Pietro. Protagonisti i missionari digitali chiamati a dare il loro contributo al percorso sinodale. Monsignor Luis Marín De San Martín, Paolo Ruffini e monsignor Lucio Ruiz hanno offerto il loro incoraggiamento all'iniziativa, che ha visto anche le testimonianze di giovani dal Medio Oriente

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

Evangelizzare “gli spazi in cui le persone cercano senso e amore”, come recita il punto (c) della sezione 17 del rapporto di sintesi della prima sessione del Sinodo dei Vescovi, intitolata “Missionari nell’ambiente digitale”, è stato il concetto ribadito più volte nel momento di preghiera con i “missionari digitali” collegati da tutto il mondo tenutosi presso la Cappella Clementina della basilica di San Pietro. Presenti monsignor Luis Marín De San Martín, sotto-segretario della Segreteria generale del Sinodo; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione e presidente della Commissione per l’informazione del Sinodo; monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la comunicazione.

Insieme nell'evangelizzazione digitale

Nel corso del suo intervento monsignor Ruiz ha dato appuntamento al prossimo Giubileo dei missionari e degli influencer digitali cattolici, il 28-29 luglio 2025. "Che bel dono avete fatto alla Chiesa! Lo vedete, lo sentite?" è la lode che il segretario del Dicastero per la comunicazione ha riservato ai missionari digitali, notando come il loro lavoro si inserisca nel "grande flusso missionario della Chiesa". “Continuiamo a sognare insieme", ha aggiunto Ruiz, "e a fare cose belle che mostrano la gioia di Dio in un mondo che ha bisogno di speranza”. Al suo intervento è seguito un canto in lingua spagnola che ha introdotto il momento di preghiera interattivo, dove le parti riservate normalmente all'assemblea sono state prese di volta in volta dai giovani collegati online.

Missionari "pionieri" di un nuovo mondo



Monsignor Ruiz ha letto il Vangelo scelto da Papa Francesco per l’odierna Giornata missionaria mondiale, dal tema "Andate e invitate al banchetto tutti", al quale ha fatto seguito la riflessione di monsignor Marín De San Martín, che ha inquadrato la figura di Gesù come “persona viva” anziché semplice "avatar", o "identità digitale". Nel solco del tema della Giornata missionaria mondiale, l’invito di monsignor Marín De San Martín è stato quello di conservare “due comandi”, ovvero “andate, invitate”, abbandonando “comodità” ed “egoismi” e testimoniando “la gioia del Signore Gesù” con “l'entusiasmo di chi ama”. Una missione che deve distanziarsi dalla creazione di “gruppi selezionati” ed “élite arroganti e autosufficienti”, capace al contrario di macchiarsi “con la polvere della strada, con il fango della storia".

La testimonianza di due gemelli libanesi

In seguito, sono state mostrate alcune testimonianze di giovani toccati dal lavoro dei missionari digitali. Tra di essi, due gemelli libanesi, impegnati nella condivisione online della "bellezza della cristianità", in Medio Oriente. L'interattività è stata nuovamente protagonista dell'evento quando diversi missionari hanno espresso le loro intenzioni di preghiera a tutti i presenti, ciascuno nella propria lingua. È stato poi chiesto di scrivere alcune delle parole che abbiano caratterizzato il lavoro missionario sui social network e sulle nuove piattaforme. Tra di esse, "fraternità", "ascolto", "gioia" ma anche "dolore", "allegria", "sete" e "necessità di Dio".

Una missione da compiere con umiltà

In ultimo ha preso la parola Ruffini, che ha invitato i presenti ad assumere un senso di responsabilità di fronte alle piaghe che colpiscono la società odierna. "Se il paradigma del nostro tempo, anche tra i battezzati, sembra essere quello dell’odio invece che della misericordia, a chi dobbiamo rendere conto?", è una delle tante domande poste dal prefetto del Dicastero per la comunicazione che ha guardato a San Paolo come esempio di un grande comunicatore, “capace di farsi davvero tutto a tutti” stando tra la gente. San Paolo ha servito il Signore "con tutta umiltà e tra le lacrime" ed è questa, secondo Ruffini, la strada da percorrere, scegliendo sempre “la comunione e non la distinzione”. Un ultimo momento di preghiera, anch'esso con il contributo digitale dei partecipanti, e l'invito finale di monsignor Ruiz: "Andate! Fino ai confini del mondo", ha concluso l'evento.